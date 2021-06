Consorzio “TermoliseMare”, Di Rocco: «La nostra sfida è quella di riqualificare Rio Vivo-Marinelle»

TERMOLI. Dal 1970 al 2021, sono solo 51 anni. Un percorso di vita abbondante, ma per Antonio Di Rocco si tratta di restare ancora sulla breccia e il mese di giugno è sempre stato prodigo di successi e incarichi. A ricordarlo è proprio lui, citando un titolo del quotidiano “Il Tempo” datato 10 giugno 1970, “Triplice festa in casa Di Rocco. Quell’anno il 10 giugno si tenne la prima elezione per le Regioni a statuto ordinario, vinse la Democrazia Cristina con 17 seggi su 30 consiglieri assegnati alla Regione Molise. Tra questi fu eletto anche il giovane ventottenne Antonio Di Rocco, acquisendo il primo primato di consigliere regionale più giovane d’Italia. Il secondo primato lo acquisì ricoprendo interrottamente la carica di assessore all’Agricoltura per circa dieci anni e per circa la metà degli stessi anni anche la carica di vice presidente del Governo della Regione, superando indenne nello stesso periodo 6 crisi politiche, ma lui, amovibile sempre al terzo piano di via Sauro a Campobasso, sede storica dell’assessorato agricolo.

Il terzo primato lo acquisì nelle elezioni regionali del 1990, con uno strabiliante successo personale, sfiorando diciottomila voti di preferenze, fu eletto primo assoluto, la prima e l’ultima volta verificatosi nella storia della Regione Molise. Successo dovuto al suo attivismo. «Interpretavamo il nostro ruolo (che molti ancora oggi ricordano) in modo concreto, pragmatico, con una dote persuasiva frutto di inedite iniziative con cui riuscivamo a ottenere consenso non solo nell’ambito della Giunta e del Consiglio Regionale, ma anche nelle istituzioni Nazionali ed Europee, raccogliendo sostegni e risorse cospicui alle sue proposte ed iniziative. Riuscimmo a farci approvare molte leggi, ma una molto sofferta, ma molto apprezzata, quella per le erogazioni di aiuti cospicui all’agricoltura molisana per l’acquisto di macchine e attrezzi agricoli innovative, perfino i mezzi di trasporti e fuori strada agricoli. Ottenendo ingenti risorse comunitarie per le infrastrutture agricole, strade, acquedotti, elettrodotti in tutti i casolari, dotando le famiglie in campagna di servizi e civiltà. Gli aiuti al miglioramento dei prodotti agricoli e zootecnici e migliorando i redditi agricoli ed una infinità di altri sostegni».

Ci racconta che riusciva sempre a dare risposte concrete a tutte le richiese ed esigenze che gli pervenivano nei tanti incontri settimanale che abitualmente teneva nelle campagne molisane. Ma c’è un quarto primato da rivelare. Lui fu eletto ben 6 volte presidente di organismi sociali.

Il primo giovanissimo fu presidente provinciale dei Club 3P (Provare, Produrre e Progredire) a soli 23 anni, poi presidente regionale della Coltivatori Diretti della Bonomiana, presidente della Cantina Sociale Val Biferno, presidente dello Zuccherificio, Presidente del Mam, (Movimento agricolo molisano) e oggi per ultimo presidente del Consorzio TermoliseMare.

Sodalizio, dice lui, per collaborare col Comune e la Regione per cercare di riqualificare un territorio degradato, dove io sono nato e forse anche trascurato per essermi impegnato troppo per gli altri e poco per la mia terra, il mio quartiere di Rio Vivo-Marinelle. Ed è questa l’ultima novità.

Per la recentissima elezione a presidente del neonato Consorzio “TermoliseMare” in quel di Termoli, formuliamo gli auguri all’inossidabile Antonio Di Rocco.