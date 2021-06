Ginecologia: «Reparto ottimamente organizzato», parla una paziente dell'Alta Puglia

TERMOLI. Una storia di sanità, di buona sanità, che assume un duplice significato, quella che una cittadina pugliese, residente a Chieuti, testimonia personalmente. Dai comuni dell’Alta Puglia, c’è chi preferisce rivolgersi all’ospedale San Timoteo, piuttosto che su San Severo o Foggia. Uno dei reparti più gettonati è proprio quello di Ginecologia e Ostetricia, sul punto di chiudere come blocco parto a causa del provvedimento che giusto due anni fa scatenò la reazione del territorio e il conseguente ricorso con quasi 10mila firme a corredo. La signora Chiara Gabriele, che mantiene un contatto costante col nostro territorio, ha avuto bisogno delle cure dei medici dell’Uoc del San Timoteo, questa la sua narrazione dell’esperienza personale: «Giugno, conosciuto anche come “mese del sole” o “mese della libertà”, è il primo mese estivo, è il mese che in un certo senso apre l’estate. Nell’immaginario collettivo, l’estate è sinonimo di vacanza, di relax, di giorni spensierati passati in riva al mare.

Purtroppo non per tutti è così; c’è chi suo malgrado è costretto a passare dei giorni in ospedale. Il pensiero di dover affrontare una degenza ospedaliera, spaventa tutti, soprattutto se si è in attesa di una diagnosi. Già dal delicato momento del ricovero si avverte un senso di solitudine, aggravato ulteriormente, dalle seppur giuste restrizioni dovute al Covid-19, dove i tuoi affetti più cari non potranno mai starti vicino. Mi sono trovata anch’io in questa situazione nei giorni scorsi, dove ho potuto toccare con mano solitudine e angoscia. Nella sfortuna di dover trascorrere qualche giorno in ospedale, ho avuto la fortuna di essere stata ricoverata all’Ospedale San Timoteo di Termoli, nel reparto “Ostetricia e Ginecologia”.

La grande professionalità e competenza del Primario facente funzioni Bernardino Molinari è risaputa, soprattutto da me che ormai mi ha in cura da più di tre lustri. Ma la mia sopracitata fortuna è stata quella di dover affrontare la degenza ospedaliera in un reparto, dove tutto lo staff ha dimostrato competenza, professionalità e, cosa più importante in questo periodo, sensibilità ed empatia da parte di tutte le figure professionali presenti. Oltre le cure mediche, si sono prodigati a curare il mio stato d’animo in preda alla paura e alla tristezza di essere lì, sola con le mie ansie, senza nessuno della mia famiglia. Non sono stata una paziente facile da gestire, a mente lucida questa cosa mi fa sorridere, ma loro erano lì pronti a rassicurami e a prendersi cura di me come angeli custodi. Con questa mia testimonianza, vorrei ringraziare tutto lo staff del reparto: equipe medica e infermieri , coordinati tra di loro a prestare la propria assistenza con estrema capacità professionale, accompagnata dalla voglia di creare empatia con i pazienti. Sono convinta che per Termoli, sia motivo di immenso orgoglio sapere che, il reparto “Ostetricia e Ginecologia” del nosocomio cittadino, sia un esempio di Buona Sanità».