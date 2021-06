Esami di maturità, l'in bocca al lupo dalla dirigente scolastica Maricetta Chimisso

TERMOLI. Nel giorno di avvio degli Esami di maturità, un saluto da parte della dirigente scolastica dell’istituto Alberghiero Federico di Svevia, Maricetta Chimisso.

«Per il secondo anno consecutivo gli esami di stato si svolgono in forma semplificata come conseguenza degli effetti che la pandemia ha avuto sulla didattica. I candidati hanno trascorso una buona parte dell’anno, circa i due terzi, lontano dalle aule scolastiche e dai laboratori. È stato un surrogato di insegnamento/apprendimento e non solo perché lo dice Baricco. Ogni individuo è dotato di cinque sensi: la relazione attraverso lo schermo ne chiama in causa due, vista e udito. Mancano olfatto, tatto e gusto, il gusto, per esempio, della merenda consumata insieme a ricreazione, del panino condiviso, che non è poco. Dunque bene ha fatto il Ministro Bianchi a confermare il modello del solo colloquio orale, che recupera il valore dell’esame come rito di passaggio, come prova di maturità, pur se in versione light. E del resto non poteva essere diversamente.

Attualmente è in corso un dibattito sull’opportunità di confermare il modello di esame leggero anche per i prossimi anni, oppure di ripristinare le prove scritte.

In ogni caso il trasferimento sul web di una mole impressionante di attività, contenuti e valutazioni ha creato un problema altrettanto grande di tutela della privacy e dei dati personali. Per questo il garante si è espresso di recente a favore di una decisa restrizione della pubblicità degli esiti degli scrutini, che sono transitati nell’area riservata del registro elettronico, non accessibile a tutti. La pronuncia del garante si è estesa anche agli esami di stato, sollevando in queste ore un dibattito legato a problemi rilevanti di interpretazione delle note ministeriali, di conflitto, in sostanza, tra l’obbligo di trasparenza e il diritto alla riservatezza.

Certo è che le scuole hanno maturato una incredibile capacità di adattarsi ai cambiamenti normativi e sociali: da questo punto di vista sono probabilmente una delle amministrazioni pubbliche più flessibili e duttili. Lo dimostrano la rapidità e il rigore con i quali le norme di prevenzione del contagio sono state applicate e l’adozione di protocolli e modelli di comportamento che incidono sui colloqui d’esame. Infatti mancherà anche quest’anno il conforto del gruppo di amici in calzoncini che fa il tifo in fondo all’aula. Pazienza...Non dovranno mancare le occasioni della vita, quelle no. Il futuro è aperto! starà alle ragazze e ai ragazzi di un ormai pienamente avviato XXI secolo scegliere cosa essere e cosa fare. Nel mondo del turismo e della ristorazione, per quanto mi riguarda, le possibilità sono infinite e di grande rilievo.

A tutte e tutti, in bocca al lupo per l’impegno odierno».