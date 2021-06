Il condominio di Palazzo ducale è criticato sui ‘social’

LARINO. Larino un tempo si presentava come una vera mini-Città dov’era possibile leggere lo scorrere del tempo e la persistenza di valori ideali e materiali. Ora sembrerebbe che a Palazzo ci si occupi solo della conservazione della pulizia dell’abitato in recinti governati direttamente dal primo cittadino sui ‘social’. All’interno di tale àmbito, viene praticato il ‘libera-tutti’, con il Sindaco che – in prima persona (manco fosse un esercente di funzioni dirigenziali) – racconta (in fotografia) che tutto è sotto controllo e critici che speculano sulle piccole miserie umane che danno l’idea di una Città insignificante e priva di valori, accusata perfino di praticare il taglio di alberi, quando ciò sia vietato dalla legge. Mai si era raggiunto un livello così basso. Volente, o nolente, a Larino il dibattito urbanistico ed architettonico era stato sempre stato molto vivace, sia pure inzeppato di discussioni e di polemiche. Sono anni, invece, che certe idee si sono fermate al lavello: esercitazioni accademiche che non innescano cambiamenti se non quelli che, periodicamente, pongono sul podio questo o quel tecnico riconosciuto (a torto od a ragione) un riferimento per l’Amministrazione ‘pro tempore’.

Ed ecco che le novità si fanno inesistenti, trattando di fatti sostanzialmente irrisori; ed osiamo domandarci se gli accadimenti siano ascrivibili solo a colpa di una certa politica o addebitabili alle polemiche degli avversari. Bene spesso il rappresentante di un Esecutivo dice al ‘gazzettiere’:“Criticando noi, tu non fai il bene della Città”. Il fatto di confondere il Comune con sé stessi è veramente indicativo d’uno stato d’animo giustificato dall’inadeguatezza di chi si pronunci in tal modo, mostrando tutti i segni dell’ “impotentia” di politici che pure sono giunti ai massimi gradini del percorso cittadino. Dunque, se l’accusa sarebbe quella di non fare il bene del Paese, sarà il caso di valutare se gli avversari di Puchetti abbiano ragione – o meno – nel pronunciarsi così. A parte il danaro, spesso fatto trovare nelle Casse comunali dalla Regione ed utilizzato per le motivazioni previste, cosa d’altro avrebbero partorito certi Esecutivi che non sia esattamente ciò che un buon amministratore di condominio dovrebbe tenere da conto?

Ben poco, quasi niente o ‘flop’ completo? Saranno le elezioni prossime venture a stabilire le preferenze dei cittadini. Comunque vero è che, a Larino, non sì è visto alcunché della definizione pluriennale degli impianti sportivi di c.da Montarone fermi da alcuni lustri sulle 4 frecce, benché rimpolpati – di recente - dai fondi Enel, sia pure conditi dal giallo della sparizione di epistole al riguardo, asportate dal protocollo del Comune. A mio avviso, quindi, seppure di fermassimo a tanto, saremmo sempre di fronte ad una disorganica disamministrazione. Un Esecutivo è, in qualche modo, l’espressione diretta di una volontà popolare. I voti non si pesano, si contano. Perciò, se la democrazia è potere rappresentativo, un’Amministrazione rimane una sua componente cospicua. Perché, allora, siamo difronte ad una sorta di incompatibilità tra architettura-urbanistica e sistema rappresentativo dall’altra? Se non comprendiamo questo, diventa inutile stracciarsi le vesti davanti ad un territorio ritenuto devastato se poi questo viene governato sulla scorta di un sistema rappresentativo.

Nella nostra Città tutto ciò che è prezioso è stato frutto dell’impegno o delle ambizioni di una ’èlite’. Un tempo Famiglie che volevano una piazza davanti al proprio Palazzo, pur mettendo al primo posto i propri interessi, facevano derivare anche un beneficio per la collettività. Oggi, invece, ad ogni Giunta comunale tocca di dovere stare dietro a tutti, ma soprattutto alle Famiglie ed ai compari. Bastano 300 voti negati ad un Sindaco, e questi non viene più rieletto. Perciò – restando in tema - occorre che il primo Magistrato della Città decida se perdere le elezioni per fare una bella piazza o se non gli convenga farla. Dunque occorre separare l’urbanistica dalla gestione corrente della politica. Certamente nominare dei funzionari soggetti alle pratiche dello ‘spoil sistem’ non è l’ideale, dal momento che costoro potrebbero subire il va-e-vieni della Politica. Se immaginaste quanto sia difficile (ma doveroso) esporsi all’estenuante mediazione della politica politicante mi dareste ragione.

Claudio de Luca