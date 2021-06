Viaggio nel San Timoteo, l'Oncologia ha bisogno di personale per estendere le ore di assistenza

TERMOLI. Nell'ormai consueto viaggio all'interno dell'ospedale San Timoteo che sta quasi per volgere al termine, oggi focalizziamo la nostra attenzione sulla unità operativa di Oncologia. «L'attuale condizione sia medica che infermieristica permette di assicurare un'attività giornaliera di 6-7 ore, assolutamente insufficiente per le esigenze di una popolazione così ampia che afferisce a questo servizio essenziale e vitale.

Bisogna portare la capacità operativa a 12 ore per fare questo, oltre come già detto per rispettare le normative del lavoro, bisogna incrementare di un medico i 3 già presenti. La dotazione infermieristica è di 4 unità (tutti con 104 o limitazioni) e 1 Oss. Il responsabile dell'Unità operativa ritiene di poter arrivare alle 12 ore di assistenza oncologica con almeno 3 infermieri in più».