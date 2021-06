TERMOLI. Come in tutta Italia anche a Termoli oggi, mercoledì 16 giugno, sono iniziati gli esami di stato.

Davanti alle scuole si respira un'aria ricca di emozioni: paura, ansia, tensione ma allo stesso tempo anche gioia e felicità per il raggiungimento di un traguardo tanto atteso.

Ognuno vive queste sensazioni a suo modo, c'è chi scherza con gli amici in attesa del suo turno, chi stringe la mano alle compagne in cerca di sostegno, chi fuma nervosamente una sigaretta e chi ripassa provando a memorizzare più nozioni possibili.

L'agitazione maggiore, come testimoniato dagli studenti incontrati stamani davanti alle scuole della città è dovuta principalmente alla paura di non essere all'altezza del colloquio. Questa paura nasce dal fatto che l'anno scolastico è stato caratterizzato da un alternarsi di didattica in presenza e didattica a distanza che ha permesso un minore confronto e scambio con compagni e docenti.

Congratulazioni a tutti gli studenti che hanno sostenuto oggi l'esame e un grande in bocca al lupo a coloro che lo sosterranno nei prossimi giorni