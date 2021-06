TERMOLI. La passione per il mare, per la rinascita e forse anche l’amore per la vita hanno spinto i numerosi commercianti di via Alfano, ad abbellire l’intera strada con nastri e fiocchi del colore del mare.



I commercianti, molto uniti durante il difficile periodo invernale hanno creato questo slogan “Una via da mare”.



I numerosi nastri appesi sulla sommità della strada suscitano davvero un desiderio di rinascita, ma anche di novità.



Un progetto che è stato finanziato interamente dai seguenti locali del centro:

Swarovski, Serendipity outlet, Daniele Zurro gioielli, Fornacàlia Bakery, Five and Ten gift shop, Oltremare abbigliamento e calzature, Rosso Make-up, Et Events abbigliamento e accessori e Outlet Rouge boutique.



Ai nostri microfoni Lorena Ricci e Pasquale Lanzone hanno raccontato l’iniziativa, dopo il drammatico inverno trascorso.



Quasi tutti i locali della traversa del centro sono rimasti chiusi a causa della pandemia e adesso si aspettano un’estate di vera e propria rinascita. Un’uscita libera e definitiva dal terribile Covid.



L’iniziativa dei fiocchi blu è stata ispirata dai colleghi di via XX settembre, altra strada che si collega al corso Nazionale, dove sono stati esposti nastri di tutti i colori, per rammentare il vero significato della parola “felicità”.



Noi di Termolionline gli auguriamo un grande in bocca al lupo, per una rinascita definitiva, unica e risolutiva.



Ascoltando questa storia, mi sono venute in mente le parole dello scrittore e filosofo Albert Camus: “Nel profondo dell’inverno ho finalmente imparato che dentro di me c’era un’invincibile estate”.