Viabilità in centro, le modifiche introdotte per la stagione estiva

TERMOLI. Ordinanza in tema di viabilità a Termoli. Ordinanza del Comune che introduce queste modifiche:

L’ordinanza n.175 prevede in determinati giorni della settimana: divieto di transito temporaneo su Corso Fratelli Brigida, nella intersezione tra Corso Umberto, via Frentana, via Aubry nella intersezione con via Carlo del Croix, tratto di Corso Umberto compreso tra piazza Garibaldi e corso Nazionale.

IL TESTO DELL'ORDINANZA

Nel periodo estivo si determina un aumento esponenziale della popolazione non residente per l’arrivo dei villeggianti e che tale circostanza definisce soprattutto nel periodo serale, il transito di centinaia di persone lungo l’Area Pedonale Centrale e zone limitrofe e quella del Borgo Antico, transito che viene accentuato nelle serate nelle quali si svolgono particolari eventi;

OSSERVATO che i provvedimenti determinati dalla crisi epidemiologica da Covid-19, consentono liberamente, nelle regioni in fascia bianca, gli spostamenti verso le località di mare extra regionali favorendo quelli lungo la fascia costiera locale, soprattutto da parte della popolazione molisana, RILEVATO per quanto sopra descritto, che l’esponenziale volume di traffico veicolare previsto in particolare durante l’imminente stagione estiva, definisce la necessità di adottare provvedimenti viabilistici mirati a tutelare l’ordine e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO per le motivazioni sopra descritte di interdire il transito veicolare, nel tratto di c/so F.lli Brigida in corrispondenza dell’intersezione con c/so Umberto I°, dell’intersezione con via Frentana e dell’intersezione con via Aubry; nel tratto di via C. del Croix in corrispondenza dell’intersezione con via Aubry, dell’intersezione via del Porto (rotatoria delle Paranze – lato mensa popolare) con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private laterali di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, (parcheggi Piazza Sant' Antonio e zona portuale lato scala a chiocciola) nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza.

VALUTATA la necessità di interdire la circolazione dalla rotatoria del Porto dirottandola in uscita sulla via Marinai D’Italia al fine di evitare conflitti veicolari;

RILEVATA altresì la necessità, come previsto nella passata estate, di interdire l’accesso veicolare, per quanto sopra esposto, del tratto di c/so Umberto I° compreso tra piazza Garibaldi (Stazione Ferroviaria) e l’intersezione con c/so Nazionale con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 203 del 06.08.2019 che disciplina la circolazione e la sosta veicolare nel tratto stradale in argomento ed in parziale modifica e deroga della stessa;

PRESO ATTO della volontà della Civica Amministrazione di disporre le chiusure sopra descritte dalla data di emissione del presente provvedimento nella maniera di seguito dettagliata: 1. Mese di Giugno - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica comprese fino al giorno 30, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.; 2. Mese di Luglio - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.; 3. Mese di Agosto - per tutte le serate dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.; 4. Mese di Settembre - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica comprese fino al giorno 15, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.; VISTE le deliberazioni della G.C. n. 155 del 16.06.2015 e n. 65 del 11.04.2016;

VISTO l’art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 4 lett. a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti.. per esigenze di carattere tecnico .. ecc; lett. b) stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee; RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione della circolazione veicolare nelle vie del centro interessate adottando opportuni provvedimenti in materia di viabilità e traffico, al fine di tutelarne la sicurezza; VISTI gli artt.5 - 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285; VISTO il D.P.R 16.12.1992, n. 495; VISTO l’art. 107, c. 3 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, T.U.EE.LL.; VISTO lo Statuto Comunale; Per tutto quanto in premessa

ORDINA

Dalla data di emissione del presente provvedimento e nella maniera di seguito dettagliata:

mese di Giugno - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica comprese fino al giorno 30, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.;

mese di Luglio - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.;

Mese di Agosto - per tutte le serate dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.; Mese di Settembre - per le serate del Venerdi, Sabato e Domenica comprese fino al giorno 15, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s.; il divieto di transito veicolare (rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 g.s. fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale, in c/so F.lli Brigida dall’intersezione con c/so Umberto I°, in c/so F.lli Brigida dall’intersezione con via Frentana, in via Aubry dall’intersezione con via C. del Croix. Interdire la circolazione dalla rotatoria del Porto dirottandola in uscita sulla Via Marinai D’Italia al fine di evitare conflitti veicolari, nonché nel tratto di c/so Umberto I° compreso tra piazza Garibaldi (Stazione Ferroviaria) e l’intersezione con c/so Nazionale.