Contagi Covid a Guardialfiera, locale chiude per 10 giorni: positivo anche il sindaco Tozzi

GUARDIALFIERA. Timori e non solo a Guardialfiera, a causa di contagi da Covid non ancora censiti dall’Asrem col tampone molecolare ma emersi nell’ambito di controlli su test antigenici effettuati sul personale che lavora in una nota struttura agrituristica che affaccia sul lago, “Il Casale di Clesilde”.

Con un post social sulla pagina Facebook del locale, in cui letteralmente, i proprietari avvisavano i loro clienti circa i casi di Covid, attribuendo la responsabilità a contagiati che erano presenti in precedenza nella struttura. «Sono risultati due positivi nel nostro staff. Saremo chiusi per 10 giorni per poter fare tutti i tamponi e poter sanificare tutti gli ambienti. Ci scusiamo per il disagio, ma per il bene di tutti abbiamo deciso di chiudere sperando che tra 10 giorni torni tutto alla normalità. Abbiamo effettuato la sanificazione».

In serata, è arrivato anche il post del sindaco, Vincenzo Tozzi: «Cari concittadini, vi voglio comunicare che mercoledì mattina insieme alla mia famiglia abbiamo fatto presso L’ospedale di Termoli il tampone molecolare, su quattro tamponi 3 negativi e soltanto io sono risultato positivo. Non ho nessun sintomo, ne febbre, solo mal di gola».