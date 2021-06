TERMOLI. «E lo sai che c’è tutta la vita davanti stanotte e il futuro dipende da dove lo guardi a volte. Voglio ancora cantare e guardarti ballare. Niente di eccezionale, voglio un’estate normale, voglio un‘estate normale, niente di eccezionale solo un’estate normale, normale, normale». È il ritornello di ‘Un’estate normale’ nuovo singolo di Nek (al secolo Filippo Neviani).

Un inno alla vita, quella semplice e spensierata che vivevamo durante la stagione più calda, prima che il virus irrompesse nelle nostre vite, ma è anche la colonna sonora della nostra Termoli. In che senso? Direte voi. Lo straordinario Nek, che nel 2018 fece esplodere di allegria il Porto termolese assieme a Max Pezzali e Renga, ha scelto uno straordinario tramonto, con il sole che si tuffa nel Mare Adriatico ed il cielo che si va via via colorando di rosso, nella cornice del Lungomare Cristoforo Colombo, per il suo inno alla vita.

La foto condivisa da Neviani nelle sue stories di Instagram appartiene a Max Marsilio che ha scelto di celebrare l’estate della rinascita con una foto iconica del tramonto sul mare, accompagnata dal nuovo singolo del cantante originario di Sassuolo. Una ‘storia’ che non è passata inosservata, attirando l’attenzione dello stesso Nek che ha deciso di ricondividerla nel suo stato di Instagram dove vanta oltre 1 milione di follower.

Una bella vetrina per la ‘perla’ dell’Adriatico che, grazie anche alle attenzioni e alle lodi di Selvaggia Lucarelli, sta accrescendo sempre più la sua popolarità.