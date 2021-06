Viaggio nel San Timoteo, Laboratorio analisi con potenzialità non del tutto utilizzate

TERMOLI. Nel consueto viaggio interno ai reparti dell’ospedale San Timoteo, oggi tocchiamo il Laboratorio analisi. Ecco cosa hanno scritto a riguardo i medici nella relazione inviata all’Asrem, alla struttura commissariale e alla Regione Molise. «In questo servizio la situazione infermieristica e Oss non è critica per cui non ci sono richieste di incremento. Nell'organico sono presenti 5 dirigenti biologi di cui uno presta stabilmente servizio in comando presso l'ospedale di Lanciano in applicazioni di normative contrattuali, 3 dirigenti medici di cui 1 sumaista (con esonero dalla pronta disponibilità) e 1 (che usufruisce della 104) che svolge metà del proprio orario a Termoli e metà a Campobasso. Con la sostituzione del dirigente medico biologo che presta servizio a Lanciano, e che verosimilmente continuerà a svolgere la sua attività lavorativa in quella sede, l'organico è completo.

Differente è la situazione dei tecnici di laboratorio che attualmente sono 9 a tempo indeterminato (di cui 2 andranno in pensione a ottobre 2021) e 2 sono a contratto libero professionale (emergenza Covid) scaduti il 31 maggio. Le necessità sono invece di 15 tecnici, quindi rispetto agli attuali (di cui 2 decadono a ottobre 2021) altri 4 tecnici che divengono sei per sostituire le due partite Iva e 8 per sostituire a ottobre chi va in quiescenza. Risulta essere in atto un avviso pubblico per cui si spera che da questo possano derivare le figure carenti.

A questo proposito vogliamo ribadire l'assurdità della situazione "Tamponi molecolari Covid" la cui effettuazione è stata centralizzata a Campobasso pur essendo il laboratorio analisi di Termoli perfettamente in grado, come personale, di processarli. Questa organizzazione crea un ritardo spesso inaccettabile dei referti che obbliga allo stazionamento nel reparto "grigio" dell'Ospedale di malati provenienti dal Pronto Soccorso e ricoverati d'urgenza, ed uno spreco di risorse in mezzi e uomini per il trasporto dei tamponi. Inoltre si chiede di deliberare riguardo alla ripresa dell'attività libero professionale che è stata sospesa da alcuni mesi, rimodulata ma non ancora definita. Ci chiediamo, ed abbiamo già chiesto in passato senza nessuna risposta, perché l'esecuzione dei test sierologici (anticorpi neutralizzanti) non possa essere effettuata a Termoli dove è già presente e perfettamente funzionante la strumentazione necessaria e mancano solo i kit per l’esecuzione che, come vengono acquistati per Campobasso, potrebbero essere acquistati anche per Termoli».