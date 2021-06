Area di sosta a pagamento nel porto di Termoli, nove le ditte invitate alla gara

TERMOLI. Forse trova pace (e gestione) il triangolo compreso tra il molo dei pescherecci, quello degli imbarchi e il viale della Guardia costiera al porto di Termoli. Un’area che è in bilico sin dal 2014, quando l’allora giunta Sbrocca manifestò la volontà di richiederne in concessione la zona per esigenze di pubblica utilità. Da allora, sono trascorsi poco più di 3 anni quando nel gennaio 2019 venne approvato l’avviso pubblico per affidare il servizio di sosta a pagamento per autovetture nell’area retrostante all’ex muro frangiflutti del Porto di Termoli, in concessione demaniale marittima.

Nel maggio dello scorso anno, l’Associazione Armatori Pesca del Molise ha fatto richiesta di affidamento di uno spazio all'interno dell’Area Triangolo, da utilizzare come area adibita allo smaltimento dei rifiuti tipo "reti e funi" che si producono a seguito della lavorazione e della preparazione delle reti, che le imprese di pesca iscritte vorranno effettuare in loco o conferire. Richiesta che prevede il posizionamento dei due scarrabili adibiti allo smaltimento di rifiuti speciali derivanti dall’attività della pesca. Lo scorso 10 maggio, invece, è stata annullata la procedura di manifestazione di interesse attivata con la determina dirigenziale n. 129 del 28/01/2019 in ragione della modifica sostanziale delle aree destinate alla sosta a pagamento, con conseguente modificazione del numero degli stalli; con la medesima determina dirigenziale è stato approvato l'Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sosta a pagamento per autovetture sull’area denominata “Triangolo”. Nove le manifestazioni di interesse, valutate tutte lo scorso 8 giugno.

L’affidatario dovrà farsi carico degli oneri di realizzazione di ogni intervento atto alla sistemazione adeguata all’uso dell’area medesima, non gravando i costi degli interventi da realizzare sul Bilancio comunale. L’affidamento è stato concesso per motivi di urgenza, in quanto l’inizio della stagione balneare produce come effetto un consistente incremento di utenza nell’area portuale, per l’imbarco verso i luoghi di villeggiatura e che, pertanto è notevolmente incrementata la domanda di parcheggi, anche per la lunga sosta. Il valore complessivo dell’affidamento è stimato di importo presuntivo pari a 63.360 euro in relazione al periodo di gestione, al numero stimato degli stalli, alle tariffe a base d’asta, e, quindi, ai proventi e agli utili di gestione; gli importi a base di gara, soggetti a ribasso, ammontano a € 2,00, in relazione alla tariffa oraria per la sosta a pagamento, ed € 8,00, in relazione alla tariffa giornaliera per la sosta a pagamento. Procedura ora in gestione alla centrale unica di committenza.