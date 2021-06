CAMPOMARINO. Un folto uditorio, composto da amministratori locali, consiglieri regionali, associazioni di categoria e promotori della protesta, ieri sera a Nuova Cliternia.

Ha successo l’iniziativa voluta dal Comitato per la salvaguardia del territorio molisano.

Dibattito aperto sulle fonte rinnovabili, il futuro del territorio e dell’agricoltura, non solo, ma sicuramente tutto ruota attorno al progetto di insediamento delle 5 torri eoliche da 200 metri tra Campomarino e Portocannone.

Presente assieme al presidente don Nicolino Pietrantonio anche il vescovo Gianfranco De Luca.

Per il primo cittadino Silvestri: «Le offerte delle società energetiche sono generose e mettono in crisi chi fatica con l’agricoltura. Ma lo sviluppo deve tenere conto del sacrificio di chi per primo ha scommesso su queste aree», gli fa eco il collega Giuseppe Caporicci: «Più che fare un piano di zonizzazione calato dall’alto inviterei la regione ad istituire un tavolo con i sindaci, che conoscono il territorio. Un’imposizione dall’alto non può che creare caos e uno scontro istituzionale infinito». Il sindaco di San Martino in Pensilis, Di Matteo: «Non ho sentito una sola voce favorevole eppure siamo qui a manifestare. E non vede la luce il regolamento che chiediamo. In un precedente incontro c’era una rappresentante della soprintendenza, che ci ha mostrato tutti i progetti in attesa di approvazione: sono tantissimi. Nel nostro territorio abbiamo già dato, non vogliamo altri mega impianti», quindi, Prmiani (Ururi): «Siamo già pieni di pale eoliche e impianti fotovoltaici. È ora di mettere paletti e tornare a produrre grano invece di energia».