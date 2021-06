TERMOLI. Il problema della differenziata, un’onere di tutti i cittadini, per il reciproco rispetto della nostra città, ma anche della società.



Infatti oggi, nella Sala Consiliare di Termoli si è tenuta la riunione sulla gestione dei rifiuti, per cercare di affrontare al meglio la stagione estiva.



Presenti alla riunione quasi tutti i commercianti di piazza Insorti d’Ungheria e alcuni proprietari di ristoranti del corso Nazionale, per affrontare la tematica delicata dei rifiuti.



Il confronto è avvenuto alla presenza dell’Assessore all’ambiente Rita Colaci, che ha esposto e prospettato le varie soluzioni più idonee per non incorrere in sanzione amministrative da parte degli agenti ecologici e ha esposto i punti salienti dell’ordinanza.



Anche perché la Rieco spesso si ritrova situazioni davvero difficili da gestire con i rifiuti, infatti questi hanno chiesto una collaborazione ai commercianti, per poter svolgere il loro lavoro al meglio.



L’ordinanza è stata fatta per il decoro urbano in virtù dell’estate, anche perché con l’avvento del turismo che da qui a breve investirà la nostra città, abbiamo tutti quanti bisogno di una città più ordinata, che sarà il bigliettino da visita per la nostra splendida cittadina.