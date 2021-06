Casa Famiglia Covid Free in tutta la pandemia e ora arriva anche la nuova ala

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una vera e propria comunità alloggio tenuta al riparo dal Covid in questi 16 mesi di pandemia, parliamo della Casa Famiglia di San Martino in Pensilis. Ospita venti persone, per la maggior parte anziani, ma anche dei giovani che necessitano di essere seguiti e sabato scorso, alle 18, i gestori della Cooperativa San Nicola (che ha sede a Campobasso), con la responsabile Cristina Fratantuono, assieme allo staff di 14 persone, composto da operatori socio-sanitari, infermieri e cuochi, hanno celebrato proprio l’uscita dall’emergenza, visto il periodo che ormai si vive sul territorio, che li ha visti comunque indenni da infezioni. Possiamo immaginare un primato (o quasi) per il Molise.

Il pomeriggio è stato allietato dal Mago Checco e dalla partecipazione di Franca, Fausta e Leo. Ma non sono queste le uniche novità che concernono la Casa Famiglia, entro luglio, forse già nella prima decade, sarà inaugurata una nuova ala della struttura, che porterà i posti letto a 33 e aumenterà i servizi agli ospiti. «Abbiamo voluto sollevare il morale di tutti, mentre la battaglia all’esterno sta per volgere al meglio – ci hanno riferito – così da trascorrere assieme agli ospiti momenti di allegria», intento condiviso anche dal sindaco, Giovanni Di Matteo e dall’amministrazione comunale, vicina alle esigenze della Casa Famiglia.