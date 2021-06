Via del Mare bonificata dal grano Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Una scia di grano lunga quasi un chilometro, dalla rotatoria di via Magellano a risalire, sul lungomare Nord di Termoli, fino a via del Mare.

In mattinata da un mezzo appartenente ad una ditta locale di autotrasporto, sono accidentalmente fuoriusciti innumerevoli chicchi di grano che hanno finito col cospargere la carreggiata di via Vespucci e via del Mare.

Intervenuti sul posto la Polizia di stato e la Municipale che oltre ad aver regolamento il traffico per evitare possibili incidenti, hanno segnalato la questione al Comune di Termoli che col proprio personale e con l’ausilio della Rieco hanno provveduto a liberare la strada dal grano.