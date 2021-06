TERMOLI. Movida e convivenza coi residenti del centro storico. Un connubio non sempre idilliaco e allora, dopo quanto avvenuto nelle ultime settimane e al netto di provvedimenti già varati come le ordinanze e gli incontri ancora in corso, per quanto riguarda la risposta al rischio degrado, interviene il comitato di quartiere “Piazza Mercato”, presieduto dall’avvocato Maria Antonietta Tutolo, ha comunque preso in mano le redini della protesta, protocollano al Comune di Termoli una istanza ben precisa. Stavolta si parla di degrado urbano.

«Preciso che i bidoni della spazzatura si possono vedere più o meno camuffati per tutta via D’Andrea e per via Marconi, senza alcun controllo. I cartoni vengono abbandonati a tutte ore anche in via Alfano in prossimità del Corso a ridosso della scuola Campolieti. Questa situazione è stata segnalata da tempo all’assessore all’Ambiente e abbiamo avuto un incontro con il sindaco lo scorso 8 giugno. Nulla è cambiato, anzi, peggiora sempre di più, pur essendoci disposizioni precise per lo smaltimento di tutti i rifiuti e nessuno le fa osservare». Ma cosa dice la nota? «Usciamo da un anno drammatico per tutti noi, siamo stati messi tutti a dura prova fisicamente, psicologicamente ed economicamente.

Ci apprestiamo a vivere un'estate in cui molti si riterranno liberi di poter agire senza limitazioni. Noi non vogliamo che questo pensiero sia ragione di un aumento illimitato di comportamenti non conformi alle norme di rispetto della civile e rispettosa convivenza, con un consistente aggravio delle tante problematiche del quartiere da tempo rappresentate e mai risolte che mettono in seria difficoltà i residenti e gli utenti del quartiere. Noi chiediamo il rispetto dell'igiene, del decoro, della sicurezza, della tranquillità e della salute pubblica del quartiere da parte di tutti coloro che operano, e usufruiscono delle nostre strade e delle nostre piazze, affinché uniti si possa dare un'immagine bella di Termali. I luoghi del nostro quartiere in parte ricadono nella zona pedonale, che pedonale spesso non è, considerato che tutti possono transitare con auto e moto a tutte le ore senza nessun controllo. Le nostre strade e le nostre piazzette dovrebbero essere un salotto, il salotto buono di Termoli, il nostro passaporto per i turisti, ma così non è. Dovrebbero esserci fiori, spazi per tutti, panchine per sedersi, alberi in vaso, ma così non è. Noi vediamo ben altro e non vi è alcun controllo degli spazi comuni. Le regole, le norme, le ordinanze sono trasgredite in continuazione. Le nostre case subiscono atti di vandalismo di giorno e di notte. Vediamo cumuli di grosse dimensioni di cartoni e imballaggi e manufatti vari abbandonati dinanzi ai nostri portoni e a ridosso dei muri delle nostre abitazioni sin dal primo mattino senza limiti di orario, anche dopo la raccolta da parte della Rieco Sud. Dobbiamo vedere gente che urina in mezzo alla strada o vomita a ridosso dei nostri portoni e delle nostre abitazioni e dobbiamo anche pulire simile sporcizia per il decoro delle nostre case. Dobbiamo vedere lavare i bidoni dell'immondizia per strada e vedere le acque sporche dei vari lavaggi riversati sull'asfalto della strada o nelle caditoie dell'acqua piovana con conseguenti lasciti d'immondizia, puzza e melma.

Dobbiamo subire la vista e la puzza dei bidoni dell'immondizia collocati nelle strade e nelle piazzette , di notte e di giorno spesso traboccanti d'immondizia, in barba a tutte le ordinanze comunali o alle più elementari norme d'igiene e salute pubblica. Dobbiamo vedere gente ubriaca che si aggira nelle nostre strade e piazzette. L'elevato consumo di alcol, da parte anche di minorenni, inizia in fascia preserale e continua fino a notte fonda con conseguente abbandono d'ingenti quantità di bottiglie e contenitori vari. Dobbiamo subire la diffusione da parte di alcuni locali della musica ad alto volume fino a notte fonda senza alcun rispetto per chi vorrebbe riposare. Tra l'altro non ultima la musica ad alto volume diffusa dalla filodiffusione posizionata per il corso, che impedisce di tenere aperte le finestre e a volte a finestre chiuse di lavorare o di stare rilassati nella propria abitazione. Vogliamo che i residenti siano rispettati e che siano rispettati i loro diritti e che siano rispettati i tanti che vorrebbero usufruire del quartiere in tranquillità. Chiediamo al Sindaco e all'amministrazione comunale di ascoltare le nostre richieste e di farsi promotori degli interessi di tutti e non solo degli interessi di alcuni. Chiediamo che ci sia il controllo del territorio per la sicurezza dei luoghi e delle persone , l'igiene e decoro delle strade e delle piazze, che siano fatte rispettare le norme, le ordinanze a tutela della salute pubblica, del riposo e della tranquillità di tutti».