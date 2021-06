PORTOCANNONE. Lo slittamento delle elezioni amministrative dalla primavera all’autunno non ha sconvolto i piani di successione nell’amministrazione comunale di Portocannone, che dopo aver gestito oltre 5 anni, ormai, un paese senza risorse, a causa del dissesto finanziario riconosciuto in Consiglio comunale pochi mesi dopo l’avvio del mandato elettorale, si appresta a vivere una battaglia politica locale per conquistare una continuità sul piano amministrativo e istituzionale, ma non nei nomi. Gli impegni di lavoro dell’attuale primo cittadino Giuseppe Caporicci, dipendente di un noto istituto di credito, non consentono più al sindaco Caporicci di affrontare un nuovo quinquennio alla guida di un Ente privo di risorse, ma soprattutto di personale (il Comune sta operando con 3 dipendenti fissi su 14 previsti dalla pianta organica) il che obbliga quotidianamente gli organi politici a sostituirsi o quantomeno affiancare i dipendenti nella redazione degli atti e/o nell'organizzazione dei servizi.

Struttura ridotta all’osso, specie dopo quota 100, liquidità talmente asfittica da avere problemi pure nell’approvvigionamento delle risme di carta A4, problemi diversi, basti pensare al sisma del 2018 e alla pandemia, ma Caporicci, che non lascia, ma sarà accanto alla nuova compagine, anche se in forma diversa, ha tenuto a sottolineare stamani i risultati che hanno portato a infrastrutture appaltate per oltre 5 milioni di euro e la lotta contro i poteri centrali per riequilibrare i conti del Comune, dove pende una diffida a Mef e Viminale per una errata interpretazione della spending review, costata oltre 500mila euro di ulteriori decurtazioni, almeno, a causa del ruolo di comune capofila dell’Ats del basso Molise.

A prendere le redini sarà l’attuale vice sindaco, Francesco Gallo, che ha già approntato la lista, col brand ormai consolidato di Hora Jone, Con il cuore per Portocannone.

Rivelazioni, intendimenti e bilanci diffusi stamani in conferenza stampa dal primo cittadino, con accanto proprio Gallo e l’assessore Michele Di Legge, senza dimenticare l’impegno nella prima parte della ‘legislatura’ di Cristina Acciaro e Nicola Musacchio.

Caporicci ha ripercorso il lustro alla guida della comunità locale, evidenziando con soddisfazione come la gente stia mostrando riconoscenza per un modus operandi verso cui si chiederà un moto di fiducia alle urne nel prossimo ottobre.