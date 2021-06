In tanti per l'ultimo saluto a Michelina Innocenzi, Mimmo e Annalisa: «Un grazie infinito a tutti»

TERMOLI. Grande commozione in città per la scomparsa della signora Michelina Innocenzi, di cui ieri sono stati celebrati i funerali nella chiesa del Monte Carmelo.

Dai figli Mimmo e Annalisa Cappella un sentimento di enorme gratitudine per tutti coloro che hanno manifestato loro cordoglio, anche se resta il profondo dispiacere nel non poter salutare adeguatamente ciascuno dei presenti. «Questo distanziamento ha aggiunto dolore al dolore – hanno evidenziato Mimmo e Annalisa – vogliamo ringraziare tutti coloro che sono venuti a porgere un ultimo saluto alla nostra cara mamma. Al dolore della grande e grave perdita si è aggiunto anche quello di non poter dedicare un abbraccio sincero a tutti i presenti a causa delle norme anti-Covid».