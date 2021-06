TERMOLI. In questI pomeriggi col primo vero caldo e il corso Nazionale sempre tanto frequentato, è arrivata la risposta all’ordinanza del sindaco Francesco Roberti. L’ordinanza vieta l’asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle 21 alle 6 del mattino.



A tal proposito Luana D’Angelo proprietaria dello storico locale “Il Piccolo bar”; che tra le altre cose, proprio quest’anno la sua attività compie quarant’anni.

Luana ai nostri microfoni ha raccontato le difficoltà che ci saranno per i locali notturni come il suo, che con questa ordinanza si ritroveranno a fare i conti con perdite economiche significative. In particolar modo dopo il lungo e difficile inverno trascorso. Ma non tutti i gestori dei locali sono contrari a questa ordinanza, anche perché non tutti i locali hanno vita notturna e di conseguenza non tutti intravedono nell’ordinanza un ostacolo tanto difficile da superare.



Non ci resta che attendere e vedere quale sarà la nostra estate, augurando a ciascuno di loro soltanto il meglio per questa stagione estiva.