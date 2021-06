Viaggio nel San Timoteo, nefrologia e dialisi sotto i riflettori

TERMOLI. Nel viaggio all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli siamo giunti al penultimo appuntamento, prendendo in esame i singoli reparti e servizi, di cui è stata trasmessa l’analisi dello status quo dai medici e primari, nella relazione inviata all’Asrem, alla struttura commissariale e alle Regione Molise. E’ la volta dell’unità operativa di Nefrologia e Dialisi. «Il personale medico è costituito da 3 dirigenti che svolgono la loro attività presso l’ospedale di Termoli (due turni giornalieri) e la Casa della Salute di Larino (un turno giornaliero).

In quest'ultima non è presente né Pronto Soccorso né Rianimazione e nel pomeriggio nemmeno Laboratorio Analisi e Radiologia. Vista la natura sub-intensiva della terapia emodialitica e le molteplici comorbilità che a essa si associano, questa situazione è rischiosa per i malati e gli operatori in caso di complicanze gravi. Ciò rende impossibile concedere congedi ordinari e straordinari. Si richiede quindi un medico con la massima urgenza. 13 infermieri più la coordinatrice svolgono la loro attività nei due centri, di questi una è in congedo di maternità e non è stata sostituita, un'altra andrà in quiescenza entro alcuni mesi. Allo stato delle cose e rispettando il rapporto stabilito per legge tra infermieri e postazioni di emodialisi, il responsabile locale segnala un numero adeguato a Termoli e la mancanza di un infermiere a Larino. Inoltre, in vista della quiescenza prossima e della delicatezza e specificità delle funzioni infermieristiche in questo reparto, è necessario un periodo di affiancamento congruo.

Sono in servizio inoltre 2 Oss a Termoli e uno a Larino con adeguata copertura delle turnazioni. A tal proposito va segnalato che lo stato minimo sufficiente del personale medico e infermieristico rende impossibile eseguire la dialisi per pazienti in vacanza a Termoli e nel territorio limitrofo che quindi devono rivolgersi altrove, con danno per l’attrattività turistica del Basso Molise».