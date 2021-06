Degrado e movida eccessiva, di chi è la colpa?

TERMOLI. Una corrente d’aria benevola, dolce amorevole spinge tutti i partecipanti dei talk show a parlare bene dei giovani. E viene messo al bando chiunque si azzardasse a parlarne male o soltanto a criticarli. Infatti, chi non ricorda Padoa Schioppa, non certo per i suoi meriti di ministro dell’Economia, ammesso che ce ne fossero stati, o per la chiarezza verbale nel suo ruolo di professore universitario, ma quanto per averli definiti dei bamboccioni. Etichetta indirizzata ai giovani e rimasta appiccicata al mittente.

Ora veniamo all’espressione I giovani sono il nostro futuro. E chi, in uno studio televisivo, giornalista o professore universitario si permetterebbe di dire il contrario? Andrebbe contro la logica della frase stessa ed apparirebbe come un pazzo che direbbe domani il sole non sorgerà. Insomma la frase contiene un credito verso i giovani che è solo anagrafico. Eppure senza che ci sia alcun merito particolare, esso (credito) si amplia creando un clima di comprensione generosità, di acquiescenza a tal punto che chiunque si posizionasse contro i giovani,anche nei casi di evidente colpevolezza, verrebbe messo all’indice.

Ma tutta questa generosità verbale viene contraddetta da un fatto: lo stipendio degli insegnanti è tra 1500 e 2000 euro nette mensili. E cioè, coloro a cui vengono affidati i nostri figli, ossia il futuro del Paese, vengono retribuiti in modo assai inferiore che nella media Europea. Illogicità di cui perfino dei matti del manicomio (di una volta) arrossirebbero per la vergogna.

Anche durante la pandemia, la musica dei media, severa con le regole antivirus per tutti, ma soave accattivante verso i giovani: bisogna capirli, loro vogliono incontrarsi, divertirsi, amano la libertà. E qui si potrebbe dire che anche i giovani della Resistenza amavano la libertà.

E anche relativamente ai giovani della scuola, i media mostravano la massima comprensione mettendo a morte la Dad (didattica a distanza) e facendo entrare in scena gli psicologi per i potenziali traumatizzati da crisi di astinenza relazionale.

Ma nessuno obiettava che durante la seconda guerra mondiale, la scuola fu chiusa per oltre un anno e non sembra che ciò avesse fatto fiorire una generazione di scellerati, antisociali e psicopatici.

Ora dagli studi televisivi, dai giornali, dai media in generale, passiamo a Termoli ed in particolare in alcune sue zone.

Fate un giretto tra la Piazzetta e via Ruffini e ad un abitante del posto, circa l’urina e le bottigliette di birra rotte, chiedete di chi è la colpa?

Fate due passi in alcune viuzze del Borgo Antico con bar o altri tipi di locale che offrono musica e drink e fate la stessa domanda, magari aggiungendo il chiasso quale elemento non gradito dai cittadini abitanti in loco.

Fate una breve passeggiata dove si susseguono una dopo l’altra gelateria pizzeria birreria etc… e si mescolano giovani, birre, spinte involontarie, vino, cartacce per terra,puzzolenti materiali gastrointestinali provenienti da indesiderati vomiti. E questa volta la domanda di chi è la colpa la fate a voi stessi.

In tutti i casi la risposta è immediata e carica di certezza la colpa è dei giovani.

Ebbene personalmente, durante la pandemia, ho criticato i giovani per la mancanza di rispetto delle tre regole fondamentali contro il virus (mascherina distanza igiene) in Gli imbecilli al tempo del Covid ed Erano quattro amici al bar in Piazza Monumento.

E con particolare forza mi sono scagliato contro coloro che negavano l’esistenza del Covid come riportato sul Fatto Quotidiano nell’articolo “Per me i negazionisti sono un esercito di imbecilli”.

Ma se relativamente alla pandemia ed alle sue conseguenze sono stato decisamente in contrasto con il comportamento di molti giovani (quelli non rispettosi delle tre regole di base), in questo caso del degrado legato alla movida affermo che la responsabilità non è da affibbiarsi soltanto a loro.

Imbrattano strada e marciapiede: ma sono stati educati al bene comune?

Fanno chiasso non rispettando la quiete e il sonno delle altre persone: ma sono stati educati al rispetto ed alla libertà degli altri?

Esercitano atti di vandalismo a caso: ma sono stati educati alla Bellezza?

Insomma voi che state leggendo non sapete fare u’ scescill? Ma non è colpa vostra, se non ve l’hanno insegnato.

Luigi De Gregorio