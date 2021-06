TERMOLI. La stazione meteo dell'Aeronautica militare rileva una temperatura che si aggira sui 30 gradi a Termoli, ma con una percezione nettamente più alta, verso i 37. Insomma, una cornice climatica ideale per chi decide di tuffarsi in mare. Il cielo non è limpidissimo, lontano dall'essere terso, ma questo non sconforta chi ha preso d'assalto le spiagge, sia a Nord che a Sud, sia stabilimenti balneari che arenili liberi.

Siamo alla vigilia del solstizio d'estate, ma ormai la stagione estiva è decollata da tempo. Presenze significative già sono state registrate sull'intera costa e molte più ne arriveranno nelle prossime settimane, sperando in un'estate 2021 davvero Covid Free, sulla scorta di quella dello scorso anno, anzi meglio, viste le vaccinazioni.