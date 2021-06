TERMOLI. Dopo l’appello raccolto dai parlamentari molisani Testamento e Ortis e l’avvio della campagna di ieri da parte del forum per la difesa della sanità pubblica di qualità, con un vero e proprio appello alla cittadinanza, i comitati della sanità bassomolisani aderiscono e rilanciano con la loro adesione alla proposta di far intervenire Emergency nell’organizzazione della rete ospedaliera del Molise, che soffre di una cronica carenza di medici.

Ieri mattina, a Larino,incontro tra il Comitato Basso Molise per il Bene Comune e del Comitato Molisanità L 113, avvenuto davanti all’ospedale Vietri di Annarita De Notariis con Maria Angelozzi e la presidente del comitato termolese Cinzia Ferrante, per valutare il da farsi e analizzare l'attuale situazione, anche alla luce della relazione inviata all'Asrem, alla Struttura commissariale e alla Regione Molise, che abbiamo sviscerato in queste ultime settimane.

Impegno congiunto per rafforzare la proposta Emergency, ma anche occasione per toccare altri temi delicati che riguardano la gestione della sanità in Molise.