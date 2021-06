TERMOLI. La Rieco Sud comunica che la situazione dei rifiuti lungo corso Nazionale e nelle piazzette limitrofe è notevolmente migliorata negli ultimi giorni rispetto alle settimane scorse. Nelle mattinate di sabato e domenica gli operatori hanno provveduto all’ordinario servizio di svuotamento dei cestini, correttamente utilizzati per lo smaltimento di piccoli rifiuti da passeggio e allo spazzamento delle strade, sgombre da bottiglie di vetro abbandonate durante la notte. Una nota di ringraziamento va alla cittadinanza, che ha dimostrato grande sensibilità verso una criticità di ordine ambientale riscontrata nelle ultime settimane e ai gestori dei locali del centro, che si impegnano costantemente a sensibilizzare i loro clienti verso un divertimento responsabile e attento all’ambiente.

L’assessore al ramo Rita Colaci dichiara: “Venerdì scorso abbiamo convocato un tavolo tecnico con i gestori dei locali del centro e con la Rieco Sud per trovare soluzioni condivise per la controversa questione dei rifiuti, specie nel periodo estivo. I commercianti si sono mostrati subito collaborativi e intenzionati a lavorare insieme per trovare soluzioni ottimali per tutti. I risultati non sono tardati ad arrivare, già dal week end appena trascorso l’Azienda ha trovato le strade del centro più pulite e i rifiuti ordinatamente gettati nei cestini gettacarte. Dobbiamo partire da qui e lavorare sinergicamente in questa direzione, al fine di fare sempre di più e meglio”.