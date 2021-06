TERMOLI. C’era grande attesa per l’esito del concorso sui Vigili urbani al Comune di Termoli, per 10 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1 (Ccnl vigente). Bando avviato tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, con un provvedimento originario e uno di rettifica, che faceva passare da 7 a 10 il numero degli agenti.

All’esito esito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Gestione Risorse Umane, risulta la seguente situazione:

Domande pervenute n° 1.387

Candidati ammessi n° 1.132

Candidati non ammessi n° 182

Istanze pervenute fuori termine n° 73

Il segretario generale ha così approvato lo scorso 7 giugno gli elenchi dei candidati ammessi, dei candidati non ammessi e delle istanze pervenute fuori termine, del concorso pubblico per titoli ed esami per n° 10 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1.