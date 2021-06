Speranza: il 99% del nostro Paese è in area bianca

ROMA. "Oggi entra in vigore quella mia ordinanza - afferma il ministro della Salute Roberto Speranza - che porta il 99% del nostro paese in area bianca. Credo che questo sia un risultato importante che dobbiamo valorizzare, riconoscere e anche spiegare. Vorrei dire, con grande forza, che la prima ragione per cui il nostro paese è al 99% in zona bianca è proprio la forza di questa campagna di vaccinazione".

La nuova Ordinanza entrata in vigore oggi lunedì 21 giugno dispone il passaggio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano in area bianca.

Quindi le aree e i livelli di rischio a partire dal 21 giugno 2021 sono le seguenti:

- area gialla: Valle d’Aosta;

- area bianca: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

“La campagna di vaccinazione - spiega Speranza - è la vera strada che noi abbiamo per chiudere questa stagione difficile e aprirne un'altra. Continuiamo a lavorare insieme, a unire le nostre energie: il governo, le Regioni, le realtà territoriali, i Comuni, le aziende locali con il lavoro straordinario che stanno facendo”.

L'Unità di crisi della regione Lazio annuncia che “oggi verrà raggiunto il traguardo di 4,7 milioni di dosi di vaccino somministrate nella regione Lazio e saranno superate 1,7 milioni di seconde dosi. Nell'ultima settimana sono state somministrate 11,9 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti a fronte di una media nazionale di 9,9 dosi. La campagna vaccinale procede spedita secondo la programmazione”.

Per il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, “indubbiamente i dati del contagio sono sempre migliori, anche oggi 45 contagi record da settembre scorso. Penso che la zona bianca sia affrontata dai toscani con senso di responsabilita' che li ha caratterizzati in queste ultime settimane”.