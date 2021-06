Saldi estivi 2021: in Molise si comincia il 3 luglio

CAMPOBASSO. L’Asec Confesercenti Campobasso comunica la data dei saldi estivi in Molise.

Dopo le chiusure a causa delle zone rosse per la pandemia, è giunto il momento di tirare fuori la carta di credito e consolarsi con un po' di sano shopping. Si avvicinano i saldi estivi 2021: occasione per tanti italiani di fare acquisti a prezzi scontati con l’arrivo della bella stagione.

I saldi estivi in Molise avranno inizio il giorno sabato 3 luglio, La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno martedì 31 agosto. Le date sono state decise con largo anticipo in modo da agevolare i commercianti locali a organizzarsi al meglio in previsione dei vantaggiosi sconti da effettuare sulla merce in vendita.