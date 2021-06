Musacchio e l'ex procuratore nazionale antimafia Roberti all'Accademie delle Scienze di New York

PORTOCANNONE. Accademia delle Scienze di New York per Franco Roberti e Vincenzo Musacchio. Franco Roberti (già Procuratore Nazionale Antimafia e oggi Membro della Commissione Giustizia al Parlamento Europeo) e Vincenzo Musacchio con il loro lavoro sulle strategie di lotta alle mafie a livello transnazionale approdano all’Accademia delle Scienze di New York. Il loro scritto sarà editato nei 27 Stati membri dell’Unione europea, in America Latina e negli Stati Uniti. Ancora un grande riconoscimento alla competenza e all’impegno per il nostro conterraneo.

Per la prima volta un lavoro sulla lotta alle mafie di occidentali è presente nell’Accademia delle Scienze americana. Un meritato riconoscimento per il grande impegno e la competenza del magistrato antimafia Franco Roberti e un ulteriore conferma per Vincenzo Musacchio, da sempre impegnato con grande energia e competenza nella divulgazione della cultura della legalità contro le mafie e la corruzione. Sentito da noi Musacchio ha dichiarato: «Quando trent’anni fa iniziai con Antonino Caponnetto, facendo tesoro dei suoi preziosissimi consigli, mai avrei pensato di occuparmi quasi a tempo pieno di lotta alle mafie e alla corruzione. Ho conosciuto tante persone che hanno lottato le mafie, alcune sono state uccise, altre continuano ancora la loro opera e tra questi ultimi una persona per me molto preziosa è Franco Roberti«.

«È tra i magistrati antimafia più competenti a livello europeo e internazionale e per me è un onore aver potuto scrivere con lui un articolo a due mani».