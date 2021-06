CAMPOMARINO. Si chiamava Valentina e un tragico e cinico destino l’ha sottratta agli affetti alla vigilia del suo onomastico, il 13 febbraio del 2020: in quel maledetto giorno Valentina La Porta, a causa di un incidente stradale, ci ha lasciati.

Una ragazza piena di vita, che amava la sua famiglia, il proprio lavoro e con la passione per le moto ed il calcio a cinque che praticava giocando con la Società Arcadia di Termoli.

Nel giorno del suo 26esimo compleanno, oggi 22 giungo 2021, la mamma l’ha voluta ricordare con un evento particolare: la pubblicazione di una canzone a lei dedicata.

Il cantautore Antonio Castaldo ha accolto questo desiderio della mamma di Valentina, la signora Eva, trasformando una lettera da lei scritta in una canzone melodiosa e bellissima, musicandola e cantandola con maestria per dare voce – è proprio il caso di dire così – al dolore per la prematura scomparsa di questa ragazza che non è più tra noi, ma anche a quei sentimenti di amore che solo una madre prova, nonostante tutto.

Un brano che ripercorre il tempo che è stato, interrotto troppo presto, e quei passi dentro l’anima necessari per proseguire un cammino comunque colmo d’amore.

Allo scoccare della mezzanotte, tra il 21 ed il 22 giugno, è stata pubblicata sui social e su YouTube questa bellissima canzone dal titolo “Ciao Mammà”, con un video emozionante realizzato dal bravissimo David Battista dello Studio BC Foto di Termoli.

Di seguito il link per ascoltare la splendida canzone e vedere il bellissimo ed emozionante video.

Un pensiero speciale per ricordare una ragazza speciale.