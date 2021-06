Politica, amici e nemici: i "tronisti" nelle fonti locali

MOLISE. Un tempo, quando i ‘talk show’ delle emittenti locali, ed i ‘social’, erano ancora nel mondo dell’impensabile e le testate ‘online’ non facevano ancora capolìno, la gran parte degli elettori ignorava chi fossero i reggitori della Cosa pubblica regionale; e, come Carnèade per don Abbondio, i consiglieri (e persino i signori Presidenti di Commissione) restavano degli ignoti. Insomma, prima che i “mass media” si diffondessero, gli uomini che guidavano il Molise sembravano figure astratte e remote al “quisque de populo”. Eppure la loro esistenza era certa; tant’è vero che, di tanto in tanto, se ne udiva fare i nomi nei crocchi formati da chi usava aggregarsi dinanzi ai bar dei paesi. Talvolta apparivano alla “Tv”; e tu ammiravi questi assessori che tagliavano i nastri delle varie inutili fiere molisane oppure – che so! - inauguravano qualcosa, “aderivano”, ringraziavano o esprimevano voti.

Li si immaginava virtuosi, sicuramente fedeli alla consorte e rispettosi del Partito in cui onorevolmente militavano. Ti pareva persino di ‘sentire’ l’odore del loro dopobarba e li vedevi eleganti e ben pasciuti. Insomma si nutriva rispetto per loro, invidiandoli pure, perché avevano l’aria di passarsela bene economicamente. Per di più, si supponeva che l’assessore (mettiamo quello dedicato alla “programmazione” o quello preposto alle “Politiche agricole”) possedesse qualche infarinatura di economia o lo si riteneva in grado di zappare una porca di terra. Qualcuno azzardava finanche che, ove richiesto d’un parere tecnico, avrebbe saputo delucidare il colto e l’ìnclita senza usare tèrmini difficili, evitando di utilizzare gli stilèmi fondamentali (astrusi) degli attuali politici regionali. Oggi, i politici (fatte le dèbite eccezioni) sono diventati come i “tronisti” ospiti della Maria De Filippi.

Occupano gli schermi televisivi locali, badando a mostrare alle telecamere il loro profilo migliore; vestono con studiata eleganza (ma pure “casual in”) e qualcuno riesce persino ad atteggiarsi con smorfie da star “de noantri”. Altri pontificano, per poi fingere di beccarsi con il 5s di turno (che gli è vicino di sedia), ma sempre sotto l’occhio compiacente di una telecamera. Sappiamo pure che, quasi sempre, l’Assessore non ha una laurea specifica, per lo meno con riferimento alla delega conferitagli; cosicché immaginiamo che quello ai Trasporti non sia mai stato un camionista oppure un conducente di bus di linea. Ma sino a che punto può importare delle competenze, oggi considerate soltanto un di più o, magari, solo un fastidio? Ben pasciuti come i Confucio orientali, i Nostri cominciano invariabilmente una trasmissione con occhi di bràgia e lanciano lampi all’avversario ; e l’”incipit” di ogni frase è costituito dal pronome “noi”, che – bene spesso - è solo un “pluralis maiestatis”: sembrano ignorare, infatti, che, per certuni, già dire solo “io” sarebbe da sfacciati. Fanno tante “serate” sul piccolo schermo, ma non ne hanno mai affrontato una in cui siano entrati seriamente nel merito del problema posto dal conduttore di turno.

Trattano ogni questione come se fossero dei filosofi, senza rendersi conto che la gente vorrebbe solo vedersi ammannire chiare delucidazioni tecniche. In definitiva, un “esperto” (che sia veramente tale) dovrebbe sempre spiegare le cose per benino, offrendo soluzioni o disperandosi perché gli sarebbe impossibile trovare una quadra. Ogni tanto vi sono delle eccezioni, ma la regola è quella per cui i politici molisani trasformano tutto quel che toccano in un evento astratto. E così l’economia del territorio svanisce in una nebbia indistinta di dati esoterici; i trasporti svaporano nella demagogia locale; la Sanità (già prima della pandemìa, per non dire del ‘dopo’) ha montato il cavallo alato di Orlando che galoppa in direzione della luna. Mai una loro teoria contemplerà contenuti che possano tramutarsi in prassi. “Lor signori” discutono sempre, e pronunciano unicamente giudizi morali, offrendo all’ascoltatore discorsi da vecchia zia. Perciò, finiamo col chiederci: non era meglio il Molise di una volta, quando potevamo illuderci che il traghetto istituzionale fosse ben assicurato alle funi di sicurezza laterali e che la scialuppa fosse stata affidata a marinai, a nostromi ed a capitani competenti e responsabili?

Claudio de Luca