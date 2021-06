Meglio generare un rendimento che tenere fermi i propri risparmi

MOLISE. L’aumento dei prezzi al consumo agisce cone una sorta di imposta nascosta. Se lievita, il valore del denaro tenuto fermo diminuisce e l’effetto si fa significativo soprattutto sui tempi lunghi.

Per esempio, 10.000 euro lasciati su di un conto corrente per 10 anni perdono, tra spese di gestione e potere d’acquisto, fino al 18% (calcolando un’inflazione del 2% annuo). Ciò posto l’alternativa rimane solo quella di attivare un investimento finanziario che aiuti a controbilanciare l’inflazione. Nei mesi di marzo ed aprile 2021, quando i mercati azionari hanno fatto registrare forti perdite, sono stati in tanti a scegliere di disinvestire, optando per strumenti monetari e conti correnti, persino con rendimenti nulli. Ma chi abbia scelto un’opzione del genere ha perduto l’opportunità di partecipare alla ripresa dei mercati intervenuta a maggio, perdendo un’opportunità significativa. Questo non vuol dire che, seppur investendo, non si debbano assumere precauzioni per proteggere il proprio capitale, per piccolo che possa essere.

Adottare un orizzonte di medio-lungo termine e diversificare il ‘portafoglio’ sono strategie atte a bilanciare la necessità di creare rendimento per non esporsi alle fluttuazioni mercatali. Il conto-deposito, ad esempio, è uno strumento che si appoggia ad un conto corrente tradizionale. Consente di ottenere una rendita elevata (a zero rischi), rappresentando una soluzione ideale per tenere al sicuro i risparmi, conseguendo – nel contempo - un rendimento. Detto anche conto di liquidità, questa procedura prevede un’operatività ridotta, limitata a versamenti ed a prelievi da e verso il conto di appoggio nonché il vincolo delle somme per un determinato periodo. I conti-deposito ad alto rendimento non devono essere confusi con il classico conto corrente. Quando lo si accenda, bisogna tener presente che alle operazioni classiche non è possibile accedere: per esempio non si può effettuare l'accredito della pensione o quello dello stipendio, praticare versamenti, prelevare o bonificare oppure disporre la domiciliazione delle bollette ed effettuare pagamenti tramite bancomat o carta di credito. Il conto deposito vincolato, invece, è una particolare forma di investimento che non prevede lo svincolo delle somme depositate se non alla scadenza contrattualmente pattuita che può essere di 3, 6 mesi, un anno, un anno e mezzo o cinque anni.

In cambio di tale vincolo, le banche garantiscono rendimenti più vantaggiosi che lievitano in base al periodo di vincolo scelto. Gli interessi possono essere liquidati all'attivazione oppure al suo scadere. Naturalmente, se il risparmiatore avesse a prelevare il capitale depositato prima della scadenza, dovrà pagare una penale che si concretizza in una riduzione parziale o totale degli interessi maturati nel tempo. Il conto deposito-non vincolato è un tipo di conto che non prevede l'obbligo di tenere "ferme" le somme in giacenza fino ad una scadenza prestabilita. Cosicché, sottoscrivendo un conto deposito libero, il risparmiatore può ritirare le somme depositate in qualunque momento senza andare incontro ad alcuna penale. A fronte di questa maggior libertà di accesso ai propri risparmi, i tassi di interesse offerti sui conti vincolati sono inferiori. Il conto deposito libero è quindi adatto a chi, pur non volendo sprecare i propri risparmi in un conto corrente tradizionale, non è sicuro di poter fare a meno dei suoi soldi per un lasso di tempo predefinito.

Claudio de Luca