Viaggio nel San Timoteo: Medicina interna, la galassia dell'assistenza a 360 gradi

TERMOLI. Chiudiamo l’analisi della relazione inviata da medici e primari dell’ospedale San Timoteo sullo stato di salute del presidio di viale San Francesco, inviata all’Asrem, alla Struttura commissariale, e alla Regione Molise. Lo facciamo con l’Unità operativa di Medicina interna, guidata da Nicola Milano. «Si tratta di un reparto su cui grava una notevole quota del carico assistenziale dell'intero Ospedale, sia in termini di attività di ricovero che di prestazioni ambulatoriali cliniche e strumentali. E' dotato di 28 posti letto ordinari a 2 di DH cui si aggiungono, durante tutto l'anno ed in maniera costante, numerosi appoggi in altri reparti. L'organizzazione interna al reparto prevede una guardia attiva h24 per 7 giorni a settimana. Inoltre sono operativi gli ambulatori specialistici di Reumatologia, Pneumologia, Epatologia, Medicina Interna, Geriatria, Dermatologia, diagnostica strumentale respiratoria, polisonnografia e ambulatorio per le cefalee e le algie cranio-facciali.

La dotazione organica del personale medico è di 9 unità (di cui 2 esonerate dai notturni e festivi per limitazioni) più il Direttore. Nel corso dell'emergenza Covid il personale medico ed infermieristico ha gestito l'area Covid (20 posti letto) allocata negli spazi della ex Urologia. Il case mix trattato è notevolmente eterogeneo (geriatrico, neurologico, pneumologico, cardiologico, gastroenterologico, metabolico ecc.) con un elevato livello di impegno assistenziale. La dotazione infermieristica conta 10 unità turniste (di cui una in quiescenza dal 1 luglio prossimo), 3 unità fuori turno oltre alla coordinatrice, 2 Oss e 2 assistenti sanitari in comune con tutti i servizi del piano.

Tuttavia sulla base della tipologia dei pazienti ricoverati, molti dei quali allettati, e del correlato fabbisogno assistenziale, sarebbe opportuno reintegrare il personale esistente con 3 infermieri turnisti e 2 Oss». Ma sul reparto di Medicina interna, registriamo anche la precisazione sul cosiddetto esame di Mantoux, che settimane fa aveva visto la segnalazione del dottor Giancarlo Totaro circa l’esigenza di un paziente di esservi sottoposto al Cardarelli. Milano ci ha garantito che nell’ambulatorio la prestazione è effettuata dal lunedì al giovedì, solo in questi quattro giorni poiché è un esame che deve essere poi ‘letto’ nelle risultanze dopo 72 ore esatte. Ma nelle interlocuzioni scritte con l’Asrem, ben altre lamentele sono state espressa dal direttore, uno dei pochi che è titolare per concorso. «Abbiamo ricevuto numerose lamentele da parte di cittadini utenti per la mancata fruizione di prestazioni specialistiche pneumologiche, sia cliniche che strumentali, già da anni erogate presso l’ambulatorio di Pneumologia di Termoli».

Contestata nella missiva del 16 maggio scorso della mancata attribuzione dell’Alpi nella medesima disciplina. Inoltre, altra segnalazione, quella del trasferimento del dottor Angelo Maruzzi, unico fisiatra in servizio e assunto a tempo indeterminato al San Timoteo, spostato come attività di servizio al Vietri di Larino. «Essendo l’unico fisiatra dell’ospedale, tale spostamento ha azzerato un servizio indispensabile per tutte le unità operative, ma soprattutto per Medicina interna e Ortopedia».