Inchiesta Mottarone, Camera Penale di Larino aderisce alla protesta: stop udienze domani e venerdì

LARINO. La Camera Penale di Larino aderisce all’astensione collettiva dell’attività giudiziaria degli avvocati, che avrà la durata di due giorni consecutivi e si terrà nei giorni di giovedì 24 e venerdì 25 giugno.

La specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 11.06.2021, attiene alla necessità di immediati interventi alla luce dei principi costituzionali e della Convenzione E.D.U. a seguito dei noti fatti di Verbania dopo la tragedia della funivia del Mottarone, e in ordine alla decisione di revocare assegnazione del fascicolo al Gip— giudice naturale a seguito di decisioni non in linea da quanto preteso dal Pm e che hanno dato luogo ad ampie reazioni mediatiche.

«E’ stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)».

Aderiscono anche le Camere Penali di Isernia e Campobasso, in Molise.