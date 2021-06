TERMOLI. La pandemia ha accentuato i già esistenti problemi della sanità molisana e nello specifico termolese.

Proprio oggi, leggiamo la segnalazione di un cittadino termolese, giunta alla Casa dei Diritti delle persone di Termoli, che vede un paziente diabetico, senza insulina perché deve aspettare il suo turno.

È inaccettabile rimanere inerti ad osservare questa situazione che vede le persone stanche e amareggiate. Il diritto alla salute e a delle cure dignitose è una cosa fondamentale.

Qui di seguito riportiamo la testimonianza raccolta:

«Diabetologia, liste chiuse e pazienti esasperati: “E’ già più di una settimana che non ho l’insulina”.

E’ questo l’appello che abbiamo raccolto come Casa dei Diritti da parte di un paziente che, dopo essersi recato al Cup con l’impegnativa, aver aspettato il suo turno in fila, si è sentito rispondere che l’impegnativa non poteva essere accettata perché ancora non sono aperte le liste che verranno riaperte tra più di un mese.

“Finché aspetto il mio turno passerà ancora più tempo ed io è già una settimana che non ho l’insulina tresiba”, ci ha raccontato il paziente. Una situazione che grida vendetta e che come Casa dei Diritti vogliamo denunciare perché non è possibile fare attendere per tanto tempo persone che hanno bisogno di cure immediate.

Ecco perché ci facciamo portavoce nei confronti degli organi competenti affinché si faccia subito qualcosa.

Se conosci persone in difficoltà o sei tu stesso in una situazione di emergenza inviaci una mail all’indirizzo tiascolto@lacasadeidiritti.it

Le parole muoiono se non vengono ascoltate».