CASTELMAURO. Scavi dell'Arpa Molise a Castelmauro, il sindaco Flavio Boccardo ha reso noto cosa sia avvenuto oggi.

«In riferimento ad alcune notizie diffuse stamane, relativamente ai rilievi effettuati in territorio di Castelmauro in contrada su presunti rifiuti tossici, mi preme l’obbligo di chiarire, in primis ai cittadini e ai residenti, che tutte le necessarie indagini e approfondimenti del caso sono stati svolti. Stamane infatti, l’Arpa, con i suoi tecnici, ha effettuato gli scavi e le analisi necessarie per fugare ogni altro dubbio rispetto a questa situazione.

La zona circoscritta è sotto osservazione ed è stata ampiamente ispezionata con il migliore epilogo possibile in quanto nessun fusto o materiale tossico o radioattivo è stato rinvenuto nel sito. Questa vicenda ci ha riportato a una storia tristemente nota, che in passato ha giustamente preoccupato la collettività ma che è stata risolta con una importante operazione di bonifica e la comunicazione di esito negativo pervenuta oggi ci rincuora.

L’amministrazione resta come sempre a disposizione degli organi competenti e ringrazia tutte le strutture coinvolte per il lavoro sinora svolto a tutela della pubblica incolumità, continuando ad avere fiducia nel loro prezioso e attento operato».