Parcheggi selvaggi, vietata la sosta nel tratto "cruciale" di via Sannitica

TERMOLI. Giro di vite dell’amministrazione comunale di Termoli sulle soste selvagge. Dopo via Firenze, di cui abbiamo reso nota l’ordinanza in prima mattinata, giunge anche quella su uno dei nodi scorsoi del traffico cittadino in pieno centro: via Sannitica.

Istituito il divieto di sosta sul lato sinistro di via Sannitica, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Oliviero e via Mario Milano.

Ordinanza che viene emanata dopo che sono state riscontrate problematiche di viabilità, nel tratto stradale di via Sannitica dal civico n. 26 fino all’incrocio con via M. Milano, in quanto non consentono il regolare flusso veicolare sulle due corsie. Si sono verificati continui casi di sosta non autorizzata, maggiormente nel periodo estivo, di autoveicoli e motocicli, che non consentivano il normale deflusso veicolare, mettendo a rischio le condizioni di regolarità e sicurezza dell’area stradale;

La strada è caratterizzata dalla presenza di abitazioni ed attività commerciali, pertanto il traffico veicolare, risulta essere intenso ed ostacolato dalla sosta di autoveicoli sul ciglio della strada che spesso rendono difficoltose le manovre di deflusso veicolare.