TERMOLI. Work in progress, come peraltro accennato anche nella nota stampa sulla navetta mare gratuita, in arrivo anche il parcheggio di viale Marinai d'Italia a Rio Vivo, che rappresentò una delle novità dell'estate scorsa.

Da alcuni giorni i mezzi sono al lavoro per attrezzare l'area che ospiterà le auto, evitando l'ingombro nel centro storico. Partirà anche l'innovativo servizio navetta da lì per i lidi di Rio Vivo.

Per quanto riguarda il lungomare Sud, il servizio navetta sarà attivato dal 2 luglio tutti i venerdì, sabato e domenica e successivamente tutti i giorni dal primo agosto.