Parte la petizione per portare Emergency in Molise, l'appello alla cittadinanza

TERMOLI. Ufficialmente partita su Change.org la petizione al Governo perché autorizzi l’intervento temporaneo di Emergency a supporto del Servizio Sanitario Regionale in Molise, in attesa dell’espletamento dei concorsi.

«Il Servizio sanitario regionale attualmente non garantisce i Lea ai Molisani e, a breve, non sarà più in grado di garantire i servizi per carenza di personale»

Questo il testo della petizione, poi arriva anche l’appello alla cittadinanza.

«Il forum molisano a difesa della sanità pubblica di qualità, a causa della drammatica situazione in cui versano gli ospedali regionali per mancanza di dirigenti medici, in particolare presso i pronto soccorsi, con tutti i comitati aderenti, ha chiesto l’intervento temporaneo di Emergency, in attesa dell’espletamento dei concorsi. Senza medici gli ospedali funzioneranno sempre peggio fino a chiudere! Si invitano tutti i cittadini a firmare, affinché i sindaci ed i prefetti, insieme ai parlamentari molisani, chiedano al Consiglio dei Ministri l’autorizzazione all’intervento di Emergency in Molise. Emergency potrà intervenire solo se autorizzata dal Consiglio dei Ministri. Firmiamo ora per evitare che gli ospedali pubblici chiudano in tempi brevi!»

Come riferisce Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo, «Il Forum ha già verificato la disponibilità di Emergency ad intervenire ed anche l’invio da parte di Emergency di un suo rappresentante in Molise per spiegare le modalità del loro intervento, se autorizzato dal Governo. Ci stiamo attivando per organizzare questo incontro.

Al nostro appello hanno aderito due Parlamentari Molisani (Ortis e Testamento) che si sono già attivati nei confronti del Governo.

La Commissaria Degrassi non ha dato nessuna risposta alla richiesta di incontro da parte del Forum, con la rete dei comitati, nonostante ripetuti solleciti».

Felice avanza la proposta di chiedere insieme un incontro con la conferenza dei sindaci, sulle criticità denunciate dagli operatori sanitari. Come Forum sarà organizzato a breve un incontro da remoto su questi temi.

Infine, parola al comitato Molisanità L 113: « Chiediamo l'aiuto di tutti! Come ormai è noto, il Molise conta col contagocce i sanitari nelle varie strutture della regione e questo causa tutti i disservizi di cui ci si lamenta quotidianamente ma, soprattutto, non ci assicura il diritto a curarci!

Noi del comitato MoliSaniTà L113 continueremo a spingere affinché vengano banditi ed espletati i vari concorsi ma nel frattempo c'è bisogno assolutamente di un intervento esterno che ci aiuti a tamponare la situazione attuale, visto e considerato che l'emergenza sanitaria non è ancora rientrata.

Poco importa quale lato della politica appoggi o, al contrario, contrasti l'idea. Noi siamo apartitici ma, soprattutto, siamo pragmatici e se l'intervento dei medici di Emergency può aiutare immediatamente è giusto che si coinvolga!

Allego il link che vi permetterà di accedere e firmare questa petizione e vi chiedo la massima condivisione!

Grazie in anticipo a chi ci aiuterà».