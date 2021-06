In Cardiologia i medici non bastano, sospesa l'attività ambulatoriale per gli esterni al reparto

Attualità di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Non che non fosse stato detto... specie nella relazione inviata all'Asrem a fine maggio. Il personale medico è insufficiente e d'estate le attività rischiano il "corto circuito". Nuova grana all'ospedale San Timoteo, chiuso ai pazienti esterni e usufruibile per i soli pazienti interni al reparto, l’ambulatorio di Cardiologia del San Timoteo di Termoli. La decisione sarebbe stata assunta per consentire al personale di svolgere le ferie estive. Al San Timoteo, infatti, sarebbero attualmente presenti 6 cardiologi in tutto, 4 dei quali avrebbero più di 60 anni. Un problema cronico di personale che interessa anche altri reparti. La decisione avrebbe quindi provocato malcontento nell'utenza. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288