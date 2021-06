Per evitare guai i sindaci si provvedano di buoni dirigenti

BOLOGNA. Di recente due sono stati gli episodi finiti in cronaca: uno si è verificato a Crema, l’altro a Quinto Vicentino. Nel primo caso il primo cittadino ha ricevuto un avviso di garanzia perché un bambino si è schiacciato le dita sulla porta di accesso di un asilo; nel secondo un altro è finito a processo perché una donna è inciampata percorrendo un marciapiede.

Il Pubblico ministero lo ha prosciolto, ma la “vittima” ha trovato il modo di arrivare al Giudice di pace che ha condannato il Capo dell’Esecutivo ad una multa di 300 euro per lesioni colpose. Da un sindaco all’altro, sarà bene ricordare il caso di Parma dove Federico Pizzarotti - in dieci anni - ha collezionato sei avvisi di garanzia. Il primo gli costò l'espulsione dall’M5s; per gli altri è andato su e giù per la sede tribunalizia, riuscendone sempre “archiviato” o addirittura assolto. Bene spesso la serie di eventi in cui i Presidenti degli Esecutivi comunali sono stati messi sotto accusa non ha mai avuto a che fare con manovre legate ad eventuali corruzioni. Eppure la varietà dei fatti ha raggiunto dimensioni tali da far mobilitare l'Associazione nazionale dei Comuni che ha minacciato una manifestazione a Roma per sollecitare la Ministra alla Giustizia ad impostare una riforma che riveda la responsabilità oggettiva. Per di più i Sindaci stanno firmando una petizione. «Non chiediamo immunità o impunità», ha dichiarato il Presidente dell'Anci, Antonio Decaro; «domandiamo solo: possono i Magistrati di Città rispondere, personalmente e penalmente, di ciò che non è ascrivibile alle loro competenze?».

Tra l'altro ognuno di questi procedimenti comporta per i Sindaci di doversi affidarsi agli Studi legali, di presenziare alle udienze, di ritrovarsi ancora nell' ‘iter’ del procedimento persino a mandato esaurito; e, talvolta, di avere la fedina penale sporcata, com'è successo a Torino a Chiara Appendino, condannata a 18 mesi perché - la notte del 3 giugno 2017 - una delle piazze del centro era affollata di tifosi per assistere alla finale di ‘Champions league’ ed un gruppo di ragazzi (la banda dello spray), identificati e condannati) usarono il peperoncino urticante per rapinare alcuni dei presenti. Il fuggi-fuggi provocò due morti e 1.500 feriti. L'Appendino è stata ritenuta colpevole e condannata.

Il ‘j'accuse’ verso i sindaci può concretarsi, bene spesso, non solo per la calca in una piazza o in uno stadio, ma persino per un muretto o per un albero che cadono o per un'alluvione od anche per un automobilista che abbia perso il controllo a causa di una buca. Insomma, quasi ogni volta che mette la firma su di un atto un sindaco rischia un avviso per abuso d'ufficio; e, ove non abbia firmato, l'imputazione per omissione di atti d'ufficio. Insomma, onori ed òneri per il primo cittadino, a cui l’ordinamento attribuisce non solo la rappresentanza del Comune, ma ampi poteri, anche di natura straordinaria, a tutela della salvaguardia e dell’incolumità dei cittadini, il cui mancato uso può comportare responsabilità non solo contabile ma anche penale. Se è vero che, in base all’art. 107 del Testo unico degli enti locali, la funzione di indirizzo politico-amministrativa è di sua spettanza, è pur vero che - in linea di principio – essa è separata dalla gestione, con attribuzione ai dirigenti della responsabilità «in via esclusiva» degli «obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione».

Pur tuttavia tale figura è pur sempre l’organo ultimo responsabile dell’amministrazione dell’ente locale territoriale e «sovrintende» al «funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti» (art. 50 t.e.). Motivo per cui è di tutto interesse del sindaco, e non solo dei cittadini, avvalersi di dirigenti e tecnici di alta professionalità e competenza, che oltre ad agire secondo i cànoni della buona amministrazione, diminuiscano il rischio di eventi dannosi connessi ai vari àmbiti di competenza del’ente (dalla sanità, alla protezione civile, all’ambiente …). Se le funzioni gestorie appartengono alla dirigenza, la responsabilità per la cattiva o per l’omessa gestione dovrebbe risalire al sindaco solo s’egli non abbia predisposto un efficiente apparato amministrativo, non solo in Comuni di ampie dimensioni quand’anche nelle minime Comunità.

Claudio de Luca