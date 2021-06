TERMOLI. I vaccini funzionano contro la variante Delta? è la domanda che si pone il patologo clinico Giancarlo Totaro.

La variante Delta del Coronavirus sta prendendo piede anche in Italia ,anche se il numero di casi rimane ancora limitato .

Ma è evidente che la potenzialità di diffusione di questa variante è notevole .

Nella situazione attuale di bella stagione con la diffusa somministrazione dei vaccini da sicuramente un notevole svantaggio al virus .

Molti ,anzi troppi ,si stanno pronunciando pubblicamente sulla efficacia dei vaccini su questa variante definita "Indiana" .

Come per tante altre situazioni che hanno riguardato i vaccini si sono intese prendere decisioni ,a ragione forse, senza una solidissima base di studi e pubblicazioni .Ma la cosa è giustificabile dalla volontà di anticipare gli effetti dannosi sul singolo individuo e sulla collettività .

Anche questa volta la velocità degli eventi non permette di attendere .

Allora "tutti" si sono precipitati a fare considerazioni sulla efficacia dei vaccini sulla nuova variate Delta dimenticando che questa pandemia non si combatte solo con i vaccini ma anche con tutte le norme di igiene comportamentale e di popolazione che invece devono continuare ad essere adottate modulandole nel tempo alla situazione contingente della epidemia .

Quando l'estate finirà e perderemo un prezioso alleato se non abbiamo approfittato pel limitare la circolazione del virus ed esso avrà circolato in forma clinicamente meno o non rilevante rischiamo di ritrovarci in autunno con qualche "nuova" variante che potrebbe non essere così sensibile ai nostri anticorpi indotti dal vaccino .

Al momento in merito all'efficacia dei vaccini sulla nuova variante indiana gli studi disponibili ,come dichiarato anche da una delle ditte produttrici, "siamo incoraggiati a vedere i risultati non clinici pubblicati su Oxford ...Pubblic Healt England.... il nostro vaccino può avere un impatto significativo contro la variante Delta".

Mentre uno studio condotto dall'università di Edimburgo pubblicato su The Lancet il 25 giugno, dal quale si evince che il rischio di ricovero in ospedale dopo essere rimasti contagiati con la variante "indiana" di Sars Cov 2 è quasi doppio rispetto alla variante inglese (alfa),ma un completo ciclo vaccinale fornisce una forte protezione anche se inferiore a quella inglese .

Tanto succintamente premesso perchè si prenda coscienza che il metodo scientifico deve sempre continuare ad essere la via maestra dalla quale non bisogna mai deviare con provvedimenti che ne strumentalizzano il contenuto .

Con convincimento tutto questo deve indurre in ognuno la consapevolezza che siamo sulla buona strada per sconfiggere questa pandemia ma l'errore maggiore sarebbe quello l'insieme di presidi medici (vaccini) e di prevenzione epidemiologica abbandonando troppo precocemente le buone regole di comportamento che impediscono la diffusione del virus perché più il virus circola maggiori sono al momento le possibilità di selezionare una nuova variante che eluda l'efficacia del vaccino .

Non abbassare la guardia è la frase più scontata ma anche la più efficace a continuare ad osservare le regole che verranno indicate ed adattate alla situazione contingente dagli organi decisori dello stato i quali si spera tengano conto ,in questo momento di giustificata euforia estiva, dei reali riscontri scientifici disponibile altrimenti non solo non si uccide il virus ma si rischia di uccidere il "metodo scientifico" .