Noi amiamo, noi adoriamo il posto fisso

TERMOLI. Un marziano che sta volando sul cielo di Termoli capta la notizia che il Comune ha bisogno di 10 nuovi vigili urbani e che ci sono ben oltre mille candidati.

Rimane stupito e si chiede come mai tante persone non solo di Termoli, ma anche altre provenienti dalla Puglia, dalla Campania, dall’Abruzzo desiderano fare i vigili urbani a Termoli.

Rimane con la curiosità addosso, ma lui ha il suo programma di volo intorno al pianeta Terra che lo porterebbe verso l’Italia del Nord, poi in Europa centrale, poi in Cina e poi verso l’America del Nord (quella californiana) presa dalla parte del Pacifico e non ha tempo di prendersi la soddisfazione di capire quella strana percentuale dell’1 per 100 cioè per un posto di vigile urbano ci sono 100 persone che lo vogliono occupare. Rinuncia a capire e si giustifica dicendo a se stesso che forse c’è un errore nella traduzione dal termolese al marzianese.

Ora lui, il marziano, per non aver capito una situazione paradossale, ha trovato l’alibi della lingua, ma è un alibi che non regge per noi termolesi, molisani, italiani E poi c’è il bando del concorso che è un documento scritto Non possiamo sbagliarci, come dicevano giustamente gli antichi romani “verba volant scripta manent”.

Per quanto sopra i termolesi, i molisani, i campani i pugliesi, gli abruzzesi che partecipano al concorso dicono “non possiamo raccontarcela e prenderci in giro, diciamolo quindi sinceramente a noi piace il posto fisso.

Beh hanno ragione, che c’è di strano? Nel campo gastronomico c’è a chi piace in prevalenza il pesce, a chi la carne, a chi la pasta, a chi i dolci. E così pure nel campo del lavoro, c’è a chi piace la p. iva, a chi piace il lavoro a tempo determinato, a chi il lavoro su progetto, a chi il lavoro nero, beh a noi piace il posto fisso

Questa preferenza non riguarda solo i meridionali, ma tutti gli Italiani. Un recente bando di reclutamento (aprile 2021), per un lavoro a tempo determinato( 3 anni) di 2800 unità, in quanto a tempo determinato quindi non avente nessuna parentela col posto fisso, ha avuto candidati per il 65 % di quelli richiesti, cioè ben 980 candidati in meno rispetto ai posti offerti. Roba da far venire il mal di testa a sociologi e psicologi con percorsi introspettivi troppo tortuosi.

Sottolineo che il concorso era bandito a livello nazionale dallo Stato italiano ossia il datore di lavoro è lo Stato.

Quanto sopra è la superdimostrazione che a noi tutti italiani di qualsiasi latitudine piace il posto fisso perché una volta acquisito ed occupato con il fondo schiena non avremo più alcuna preoccupazione di lavoro per tutta la vita

Posto fisso. Quattro sillabe meravigliose, “po-sto fis- so, un suono stupendo che entra nel cervello e ci dà tranquillità, felicità.

Naturalmente per amore di obiettività, occorre dire che il posto fisso nella maggior parte dei casi:

-non dà molte occasioni di mobilità, con triplo trasferimento, aereo treno taxi, nella stessa giornata,stasera dormi in un ottimo albergo e domani in uno ancora più bello e fantastico (c’è anche la sauna),

-non dà opportunità di cambiare nazione o continente con il vantaggio di conoscere popoli diversi con culture, mentalità e abitudini diverse,

-non dà occasioni di cambiare aziende con nuovi ambienti, nuovi amici, nuovi colleghi.

Però in compenso, lo ripetiamo nella maggior parte dei casi, il posto fisso permette di:

-rimanere nello stessa città e cantare “stesso mare, stessa spiaggia”,

-avere gli stessi amici e frequentare le stesse persone,

-frequentare lo stesso ambiente di lavoro con relativo approfondimento dei rapporti umani,

-attivare associazioni e relazioni utili per la propria città.

In ogni caso bisognerebbe chiedere anche al nostro corpo Tu preferisci una vita di movimento e molto stressata oppure una vita più tranquilla corrispondente a quella che più facilmente offre lo stereotipo del posto fisso?

Naturalmente su quanto sopra sono state fatte delle semplificazioni. In ogni caso, potete rispondere con sincerità alla domanda secca “Voi amate il posto fisso o no?

E cosa rispondono i 1.132 candidati ai 10 posti di vigile urbano? Ad amici e parenti stretti, forse direbbero cogliamo tutte le occasioni di lavoro. Ma in cuor loro dicono “Noi amiamo, noi adoriamo il posto fisso”.

Luigi De Gregorio