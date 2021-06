Variante Delta in Molise, sequenziamento conferma mutazione Covid in 4 contagi

CAMPOBASSO. Non c’è tregua per l’emergenza Covid nel Molise, così come nel resto del Paese. La variante Delta non è solo uno spauracchio fuori dai confini nazionali e regionali.

La risposta attesa dal sequenziamento del virus effettuato al Cardarelli, nel laboratorio di micro-biologia, è pervenuta ieri sera e ha confermato come un nucleo familiare di Campobasso sia infetto proprio dalla variante Delta, ora sono in isolamento.

Una notizia che giunge quasi simultaneamente rispetto a quello del focolaio epidemico esploso nella Rsa Villa Santa Maria a Montenero di Bisaccia, dove sono 14 (questo il dato aggiornato) gli anziani, vaccinati con doppia dose, risultati positivi al coronavirus, ma asintomatici.

La variante Delta è stata contratta fuori regione e ha colpito un adulto con doppia dose di vaccino e tre con dose singola.

L’Asrem invita alla prudenza, specie dopo l’esperienza drammatica vissuta con la variante inglese. Escluso per ora che il focolaio di Montenero sia correlabile alla variante Delta.