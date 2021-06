Ragazzi e genitori sempre più convinti dalla vaccinazione, in fila gli under 15 Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Risposta entusiastica da parte dei ragazzi che vanno dai 12 ai 15 anni all’Hospitainer di Termoli per l’avvio alle vaccinazioni dei giovanissimi.

La conferma arriva proprio dai volontari della Croce Rossa italiana, che hanno evidenziato il grande afflusso verso la struttura ospitata nel presidio ospedaliero del San Timoteo.

Lunga fila di ragazzi e ragazze rigorosamente accompagnati da un genitore, con la necessità di avere il consenso scritto di entrambi, anche se non presenti tutti e due assieme al vaccinando.

La prospettiva di riuscire a immunizzarsi a inizio estate e in previsione pure del ritorno a scuola in sicurezza è stata una molla psicologica importante, come ha confermato il tenente Giuseppe Marinelli, del Corpo militare della Cri.

Operazioni di somministrazione che hanno rispettato i termini e solo all’accettazione c’è stato bisogno di specificare qualche volta i passaggi obbligatori sul consenso da acquisire prima di essere avviati all’inoculazione.

Anche i genitori hanno mostrato una convinzione piuttosto netta, il vaccino viene considerata l’unica arma efficace per contrastare il coronavirus.