Carcere di Larino, Roberti chiama e la Tartaglione incontra la direttrice La Ginestra

LARINO. A distanza di una settimana dall’incontro con le organizzazioni sindacali di Polizia penitenziaria e la direttrice del carcere di Larino, il presidente della Provincia Francesco Roberto incassa l’interessamento da parte della deputata azzurra Annaelsa Tartaglione, che assieme al sottosegretario Sisto erano stati da lui sollecitati a intervenire sulle criticità relativa al personale.

«Sabato ho incontrato la direttrice della Casa circondariale di Larino Rosa La Ginestra e gli esponenti sindacali della polizia penitenziaria – ha riferito la Tartaglione – la Casa circondariale di Larino è un istituto all’avanguardia e si distingue per il lavoro svolto negli anni nel garantire la rieducazione e re-immissione del detenuto in società, grazie a corsi di studi, dall’alfabetizzazione all’Università, passando per due indirizzi di Scuola Secondaria di 2° grado, l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Agrario.

Ad oggi questa struttura purtroppo vede una carenza di personale, una problematica seria, che merita la dovuta attenzione e va affrontata con serietà e tempestività...»