Lotta all’eolico, pale, veicoli, edifici: chi inquina di più?

MOLISE. In Molise la Coldiretti ha chiamato a raccolta i Sindaci contro il proliferare dei parchi eolici e fotovoltaici a terra, chiedendo loro di fare approvare adeguati provvedimenti di competenza comunale finalizzati a regolamentarne il diffondersi indiscriminato. L’Associazione, pur dichiarandosi favorevole all’utilizzo di fonti rinnovabili, ha manifestato contrarietà alla diffusione incontrollata di impianti che, fatalmente, provocherebbe la riduzione del terreno agricolo produttivo, la perdita di valore ambientale-paesaggistico-economico e lo spopolamento di vaste aree rurali. Insomma l’Associazione auspica la nascita di un ‘Pea’ molisano (Piano energico ambientale) per indurre ad un utilizzo produttivo delle risorse ambientali e per privilegiare uno sfruttamento consapevole delle fonti energetiche, previa individuazione di aree “non idonee”, sino ad oggi non indicate, lasciando i territori indifesi da abusi e speculazioni. Agli inizi del 2000 il cambiamento climatico non guadagnava i titoli dei giornali.

Oggi il pubblico ha preso coscienza della situazione e l’opinione pubblica è transitata dal Movimento ‘Nimby’ (no nel mio giardino) a quello ‘Pimby’ (prego, vieni pure nel mio). L’Italia ha una moltitudine di regole, puntuali e rigorose, per aspetti che, altrove, non sono normati quando occorre, invece, privilegiare specificità e pragmatismo.

Per dirla in soldoni, la guerra ai veicoli (con motore tradizionale) non è l’unica percorribile per abbattere lo ‘smog’ e le emissioni di C02. C’è anche da pronunciarsi contro i proprietari di immobili perché il 39% delle emissioni è appunto legato all’edilizia: il 28% è prodotto dal riscaldamento, dal raffreddamento e dall’illuminazione degli edifici. Insomma, il residenziale – secondo il ‘Politecnico’ di Milano – è il secondo settore più energivoro subito dopo i trasporti; ma il cittadino non ancora se ne rende conto. Ogni anno spendiamo 1.500-2.000 euro in gas e luce; ed ecco perché Bruxelles vuole che si costruiscano edifici a consumo energetico pressoché nullo. Ma non basterebbe, dal momento che i ‘guai’ sono già in atto. Costruire nuove case a basso impatto ambientale va bene; ma bisogna anche ristrutturare i palazzi esistenti, vecchi ed inefficienti all’80%. Gli esperti dicono che il 30% del calore dei termosifoni di casa finisce col riscaldare l’ambiente esterno; secondo Legambiente una famiglia che facesse transitare il proprio appartamento di 100 mq da classe G a classe A, conseguirebbe un risparmio di 1.200-1.500 euro per ciascun anno.

Purtroppo solo le Aziende stanno abbracciando questa tendenza, attivando processi sostenibili che realizzano costi di esercizio più bassi oltreché maggiore ‘comfort’ negli spazi interni. Purtroppo l’efficienza energetica degli immobili è scarsissimamente praticata da chi ne sia proprietario e dai futuri acquirenti; anzi, questi ultimi, comprando, si preoccupano solo della situazione, della metratura e del prezzo praticati. Il tema, invece, è molto sentito dagli istituti assicurativi e di crèdito. E’ assurdo che, se acquisto una casa nuova (che inquina meno) pago più tasse a fronte di un appartamento vecchio ed inefficiente. Non è bene che i Comuni permettano di consumare terreno per costruire nuovi edifici; ed in questo caso la tassazione dovrebbe essere maggiore se l’edificio posi su ‘greenfield’; conseguentemente la demolizione (e la ricostruzione) dovrebbe essere detassata perché produce un doppio beneficio: in termini di contenimento energetico e con riferimento alla sicurezza nel caso di calamità sismiche.

Per fortuna, oggi, una forte spinta verso l’adeguamento immobiliare è arrivata con il ‘bonus’ del 110% sulle ristrutturazioni. Il provvedimento rimette in moto l’edilizia e renderà gli edifici più efficienti da un punto di vista energetico. Come si vede, il problema non è così semplice come la vede la Coldiretti, dal momento che - sulla situazione generale – incidono tante altre componenti che pure contano da un punto di vista meno categoriale ma più collettivo.

Claudio de Luca