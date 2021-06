Pazienti diabetici e insulina, «Facciamo chiarezza su chi deve erogarla»

TERMOLI. La testimonianza raccolta giorni fa dalla Casa dei Diritti delle persone di Termoli riguardo l’insulina mancante a un paziente diabetico non è passata affatto inosservata, tanto che l’associazione Diabetici del Basso Molise, col presidente Giuseppe Ferrieri, ha voluto dire la sua, poiché a dire dell’associazione non è l’ospedale San Timoteo (e in generale nessun ospedale) a dover rifornire di insulina chi ne ha bisogno.

«Leggiamo con un certo stupore la notizia dai voi diffusa di un paziente diabetico rimasto senza insulina da più di una settimana.

Come Associazione Diabetici da più di venti anni dedichiamo la nostra attenzione e il nostro tempo a tutela delle persone con diabete e dei loro diritti. Tuttavia nel caso da voi riportato non comprendiamo come sia stato possibile che al paziente di cui si parla sia stato negato il diritto alla fornitura di un farmaco salvavita quale l’insulina!

Per quanto ci risulta, infatti, l’insulina viene erogata in farmacia con la ricetta del medico curante. A noi succede così.

Se il tipo di insulina richiesto è sotto piano terapeutico, il piano stesso non è scaduto in questo momento in quanto rinnovato automaticamente per via del Covid, come disposto dall’Aifa. Quindi anche il mancato rinnovo del piano non è motivo sufficiente per non prescrivere l’insulina.

È vero purtroppo che oggi in ospedale nel reparto di diabetologia c’è un solo specialista medico e che un altro specialista una volta a settimana segue la prescrizione e distribuzione dei microinfusori. È vero anche che tutte le visite vengono fatte secondo prenotazione Cup, ma mai nessuno è stato rimandato a casa senza visita, meno che mai a rischio di vita!

A noi, che siamo sempre coraggiosamente in prima linea a fianco dei pazienti diabetici, non risultano i problemi con il reparto lamentati dal paziente e riportati nell’articolo. Conosciamo lo sforzo fatto dalle diabetologhe, che, come tanti medici dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, portano avanti un lavoro improbo con una pianta organica sottodimensionata rispetto ai bisogni della popolazione.

Come Associazione e come singoli, restiamo comunque a disposizione di tutte le persone con diabete, donne e uomini, giovani, anziani e bambini per aiutarli nella soluzione dei loro problemi e per il miglioramento della qualità della loro vita. Per chi ha bisogno, ci siamo sempre. Siamo su Facebook, alla pagina Associazione diabetici basso Molise».