Asrem autorizza anestesisti per la Iperbarica di Larino, Totaro: garantire la sicurezza

LARINO. Camera iperbarica di Larino, arriva il via libera dell’Asrem alle prestazioni aggiuntive degli anestesisti.

Lo sottolinea il patologo clinico Giancarlo Totaro, che già aveva espresso forti riserve su questa procedura.

«Con delibera Asrem 742 del 25 giugno 2021 si "...autorizza l'istituto della attività aggiuntiva ex art. 24 Ccnl del 19.12.2019 area dirigenza sanitaria per un monte ore pari a n. 320 da utilizzare nei mesi di luglio ed agosto...".

In perfetta coincidenza con il picco degli accessi estivi presso la struttura nosocomiale di Termoli a causa del "raddoppio della popolazione sulla costa ed anche nella intera regione. E per di più con una carenza di organico dei medici della emergenza sanitaria 118 anch'essa ufficializzata. Si parla di tenere aperta la Camera Iperbarica di Larino con il servizio programmato solo in "attività aggiuntiva" degli anestesisti ospedalieri. Attività aggiuntiva da aggiungersi a quella eventualmente, è un eufemismo, necessaria presso gli ospedali? È chiaro che la dedizione dei medici è superlativa ma bisogna stare attenti a garantire la sicurezza nel rispetto delle norme.

È bene ricordare che per garantire la sicurezza delle cure il limite massimo il legislatore ha previsto, nella normativa vigente per l'attività aggiuntiva per ogni singolo medico è di 10 ore settimanali con un massimo di 240 ore annuali. Gli stessi anestesisti che fino a 2 mesi fa non erano sufficienti a coprire i reparti degli ospedali di Termoli e Campobasso, con tanto trasferimento momentaneo di medici da Termoli a Campobasso, adesso dovrebbero mantenere anche la Camera iperbarica di Larino?

I miracoli sono sempre possibili e sono sempre i benvenuti. I miracoli sono per definizione eventi sempre positivi e sono tali proprio perché inspiegabili. Quello richiesto per la camera iperbarica di Larino fortunatamente ne è un esempio mirabile visto che esattamente 2 mesi orsono a causa della carenza di medici veniva disposto il trasferimento momentaneo di 2 anestesisti del San Timoteo di Termoli a Campobasso e allo stesso modo in tempi molto recenti veniva stigmatizzato dal dimissionario direttore sanitario dell'ospedale di Termoli l'eccessivo ricorso delle prestazioni aggiuntive giudicate molto onerose (normalmente con tariffa oraria pari a 60 euro). Ora a quanto pare è possibile reperire gli anestesisti per tenere in vita la camera iperbarica di Larino pur essendo in numero insufficiente ed uguale a quello di 2 mesi orsono e con la speranza che non vi siano mai più emergenze tali da mettere in difficoltà il reparto di rianimazione o le sale operatorie di Termoli o dover attingere specialisti anche per le emergenze di Campobasso.

Questo encomiabile proposito di tenere in vita la Camera iperbarica con lo stesso numero di anestesisti, non può che far piacere a tutti nonostante in data 21 giugno siano stati pubblicati i nomi della commissione esaminatrice per il concorso pubblico di 8 anestesisti pubblicato in data 10 marzo 2021. Si auspica che questa volta siano molti gli anestesisti partecipanti al concorso e si spera nel miracolo».