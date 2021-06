TERMOLI. Diffusa dall'Asrem la mappa del contagio Covid in Molise, aggiornato a ieri, coi positivi attuali divisi comune per comune. Tra questi torna a comparire anche Termoli, nonostante nei giorni scorsi non fosse stato diramato nel report. Sono 4 i contagi censiti sul territorio che non erano stati classificati nelle località di residenza e contenuti solo nel totale dei positivi in Molise.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 19 sui 136 della regione, a fronte dei 135 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.



23 Campobasso, 1 Termoli, Baranello 3, Bojano 2, Campolieto 2, Civitanova del Sannio 5, Fornelli 1, Fossalto 1, Gildone 1, Guardialfiera 9, Isernia 10, Montaquila 2, Montenero di Bisaccia 11, Monteroduni 2, Riccia 1, Ripalimosani 2, San Martino in Pensilis 1, Tavenna 3, Termoli 1, Venafro 3.

Sono 6 i contagi di fuori di Regione: 4 a San Salvo e 2 a Vasto.